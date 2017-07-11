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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

Ertuğruloğlu 11 Temmuz Basın Günü’nü Kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk basınında özveriyle çalışarak ülkeye hizmet veren tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Ertuğruloğlu 11 Temmuz Basın Günü'nü Kutladı
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ERTUĞRULOĞLU: “KIBRISLI TÜRKLERİN TARİHİ SÜREÇTEKİ TOPLUMSAL GELİŞİMİNDE KIBRIS TÜRK BASININ YERİ VE ÖNEMİ BÜYÜK”

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk basınında özveriyle çalışarak ülkeye hizmet veren tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türklerin tarihi süreçteki toplumsal gelişiminde Kıbrıs Türk basının yeri ve öneminin çok büyük olduğuna vurgu yaptı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sürecinde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının gelişiminde önemli rolü olduğuna işaret etti.

Her dönemde Kıbrıs Türk halkının sesi olan Kıbrıs Türk basınının, yeni dönemde halkın duruşunu dünyaya yansıtacağına emin olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, kendini günün koşullarına göre yenileyen, geliştiren Kıbrıs Türk basınının halka verdiği hizmetlerde başarılarının devamını diledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, geçmişten bugüne ülkede basın camiasında özveri ile hizmet veren tüm basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarken, yaşamlarını yitiren merhum basın emekçilerini de rahmet ve saygıyla andı.

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