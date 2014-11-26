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Ertuğ'dan Taziye Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Michel Bonnardeaux’nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ertuğ'dan Taziye Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Michel Bonnardeaux’nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:54
Ertuğ'dan Taziye Mesajı Yayımladı
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ERTUĞ: “KONUYA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN KIBRIS’TAKİ BM YETKİLİLERİYLE TEMASA GEÇTİK”

“AİLESİNE, YAKINLARINA VE BM CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcüsü Michel Bonnardeaux’nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ertuğ, Bonnardeaux’nun zamansız ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, konuya ilişkin detaylı bilgi almak için Kıbrıs’taki BM yetkilileriyle temasa geçtiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla bir taziye mesajı yayımlayan Osman Ertuğ, BM Barış Gücü Sözcüsü Bonnardeaux’nun ailesine, yakınlarına, Ada’daki BM Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu yetkilileri ile BM camiasına başsağlığı diledi.

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