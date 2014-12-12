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Ertuğ: “rum Basını Çavuşoğlu’nun Açıklamasını Çarpıttı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile gerçekleştirdiği görüşmedeki sözlerinin Rum basını tarafından çarptırıldığını söyledi.

Ertuğ: “rum Basını Çavuşoğlu’nun Açıklamasını Çarpıttı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile gerçekleştirdiği görüşmedeki sözlerinin Rum basını tarafından çarptırıldığını söyledi.

12 Aralık 2014 Cuma 16:16
Ertuğ: “rum Basını Çavuşoğlu’nun Açıklamasını Çarpıttı”
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Lefkoşa, 12 Aralık 14 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile gerçekleştirdiği görüşmedeki sözlerinin Rum basını tarafından çarptırıldığını söyledi.

Ertuğ, TAK muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıtında, Çavuşoğlu’nun, TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun KKTC'yi ziyaretinde, "Yunanistan Başbakanı hazırsa birlikte önce Güney'e sonra Kuzey'e gidelim. Beraber burada barışı inşa edelim" çağrısını yinelediğini belirtti.

Osman Ertuğ, Çavuşoğlu’nun, iki taraf arasında güven yaratmaya yönelik öneriyi, bir iyi niyet göstergesi olarak Venizelos ile gerçekleştirdiği görüşmede yinelediğini ancak Rum basınının konuyu faklı yansıttığını söyledi.

Ertuğ, “Bahsedilen konu, Davutoğlu’nun eylül ayında Kıbrıs’ı ziyaretinde yaptığı bir öneriydi. Türk ve Yunan yetkililerinin Kıbrıs’ın kuzeyini ve güneyini ziyaret edip, sohbet etmek ve çay içmekti” dedi.

Çavuşoğlu’nun gerekli açıklamayı Anadolu Ajansı aracılığıyla yaptığına işaret eden Ertuğ, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile her zaman olduğu gibi temas içinde olduklarını belirtti.

(FEZ/HÖ)

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