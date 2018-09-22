Ertop: “Cypruvex, Ürünlerin Fiyatını Açıklayarak Fırsatçılığa İzin Vermemeli“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop, Cypruvex'in narenciye ürünlerinin gerçek fiyatını hemen açıklayarak fırsatçılık yapılmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ertop yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl tonu 400-450 Türk Lirasına alınan Greyfurt'un tonunun bu yıl cüzi bir artışla, düşük kaliteli ürünün de geçen yılki fiyattan alınmak istendiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.

Sadece geçtiğimiz yıl bu zamanlardaki dolar kuru ile bugünkü dolar kuru hesaplandığında, kurda yüzde 51 artış olduğuna işaret ederek, ayrıca elektrik, gübre ve suya yapılan artışlar da dikkate alındığında bu oranın çok daha yukarılara çıktığı ve yapılması düşünülen artışın yetersiz olduğunu vurguladı.

Cyruvex'in yeni fiyatları dövizdeki artış ve yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Ertop, bunun yapılmaması halinde hem üreticilerin mağdur olacağını, hem de düşük fiyatı fırsat bilen bazı tüccarların tüm ürünleri gerçek fiyatının çok altında almasına olanak sağlanacağını söyledi.

Ertop, Cypruvex'in gerekli adımı atması halinde tüccarın ürünü gerçek fiyatından almaya mecbur kalacağını, narenciye üreticilerinin de ona göre hareket edeceklerini belirtti.