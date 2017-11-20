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20 Kasım 2017 Pazartesi 08:01

Ertan Ersan hayatını kaybetti

Ertan Ersan hayatını kaybetti
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Ertan Ersan hayatını kaybetti

Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne 43 yıl hizmet veren Ertan Ersan hayatını kaybetti

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan vefat etti. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan dün akşam hayatını kaybetti.

Ersan yarın Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan hayatını kaybetti.Ertan Ersan yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Ersan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

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