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21 Kasım 2017 Salı 10:38

Ertan Ersan bugün toprağa verildi!

Ertan Ersan bugün toprağa verildi!
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 Ertan Ersan bugün toprağa verildi! 

Hayatını kaybeden Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan bugün toprağa verildi

Ertan Ersan Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Ersan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.Ertan Ersan, kurucu üyelerinden olduğu ve 43 yıl hizmet verdiği Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nde 22 yıl süreyle başkanlık yapmıştı.

Bu arada, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği eski Başkanı Ertan Ersan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında,Ersan’ın, şahit aileleri ve malul gaziler için yaptıklarının her zaman minnetle hatırlanacağını belirtti.

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Ertan ErsanTmtŞehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği
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