Ersin Tatar halkla iç içe olan siyasilerin başında

ERSİN TATAR HALKLA İÇ İÇE OLAN SİYASİLERİN BAŞINDA

ERGÜN YAHAT

UBP Genel başkanı Ersin Tatar miletvekilleri arasında halkla en fazla buluşan sohbet eden siyasilerin başında birinci sırada. Genel başkan olmadan da adayı karış karış dolaşan kahvelere spor kulüplerine kadar gidip vatandaşlarla çay kahve için sorun dinleyen bir kişi olarak halkın büyük takdirini topluyor halkın istediği de böyle siyasiler sadece seçim dönemi değil her zaman halkın sorunlarını dinleyecek politikacılar UBP Genel başkanı Ersin Tatar halkla iç içe olmasının semeresini kurultayda almıştı. Bir günde 5-6 köyü ziyaret eden Tatar yine kendi rekorunu kırıyor.