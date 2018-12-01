Ersin Tatar'a yoğun ilgi

ERSİN TATAR'A YOĞUN İLGİ

ERGÜN YAHAT

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Ersin Tatar sürdürdüğü ziyaretler çerçevesinde bugün Yeni İskele ilçesi UBP ilçe binasını ziyaret etti yaptığı ziyaretlerde partide eskiye nazaran daha kalabalık kitlenin toplanması dikkatlerden kaçmaz iken Tatarın İskele ziyaretinde öyle oldu daha önceleri partiye kırılan insanlarin da meydanlarda görünmeye başlaması partililer arasında ışte UBP'nin gücü görülmeye başlandı dedi. Genel başkanı Ersin Tatar ise sosyal medya hesabından şu aaciklamayi yaptı. İskele ilçesi’nde UBP Genel Başkanı olarak ziyaretim sonrası bir anı fotoğrafı.. İlçe Başkanı, MV’leri , yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanları , Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile tüm katılanlara çok teşekkür ederim