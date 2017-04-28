Ersan Tarım eşininde başını yaktı

Evrim Kamalı



Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Ersan Tarım’ın ikametgâhına 27 Nisan tarihinde saat 8.00 – 9.00 arasında gerçekleştiren operasyonda polisi gören Zanlı Ersan tarımın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi eşi Zekiye Tarım’a vererek yok etmesini istediğini ve imha etmeye çalışırken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis zanlı Ersan ve Zekiye Tarımın tutuklandığını ve tasarruflarında 2 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Polis memuru Fadıl Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlı Ersan Tarım’ın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Polis şahadetine ek olarak Ersan Tarımın benzer suçlardan 20 kalem sabıkası olduğunu, zanlı Zekiye Tarım’ın ise sabıkasız olduğunu belirtti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların sabıkalarına göre teminat belirlenmesi gerektiğini belirterek zanlı Ersan Tarım’ın 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi, zanlı Zekiye Tarım’ın ise yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.