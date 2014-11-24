Eroğlu'ndan Kumbara Benzetmesi

ZİYARET ÖRĞRETMENLER GÜNÜ VESİLESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak,“Çocukların beyni kumbaraya benzer açtığınızda ne atarsanız onu bulursunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye’den gelen çoğunluğu öğretmen ve tüketici koruma derneği mensuplarından oluşan sivil toplum örgütü temsilcileri heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilen kabulde heyete KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık eşlik etti.

IŞIK

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık öğretmenler günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun sadece Kıbrıs Türk halkının değil Türkiye’nin de hak ve çıkarlarını gasp etmek için çaba sarf eden Rumlara karşı mücadele verdiğini ifade eden Işık, dirayetli duruşlu için Eroğlu’nu kutladı.

Işık, Eroğlu’nun devlete ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına sahip çıkan duruşundan dolayı Kıbrıs Türk halkının kendini huzur ve güven içerisinde hissettiğini ifade etti.

COŞKUN

Türkiye’den gelen heyet adına bir konuşma yapan Tüketicileri Koruma ve Savunma Derneği Başkanı Reynur Coşkun da, Başbakanlığı döneminde de Eroğlu’nu ziyaret ettiklerini söyledi ve kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin çok şanslı olduğunu ifade eden Coşkun, Eroğlu’nu başarılı bulduklarını ve takdir ettiklerini ifade etti.

Coşkun Cumhurbaşkanı Eroğlu’na bir de plaket takdim etti

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Türkiye ve KKTC’deki tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Türkiye’deki kardeş kuruluşlarla her zaman samimi bir diyalog içerisinde olmayı prensip olarak benimsediklerini dile getiren Eroğlu Anavatan Türkiye’den zaman zaman kendilerine gerçekleştirilen ziyaretlerden duygulandıklarını memnun olduklarını söyledi.

Türkiye ve KKTC’deki öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Eroğlu, çocukların beyinlerini bilgiyle dolduranın öğretmenler olduğunu belirtti. Eroğlu,“Çocukların beyni kumbaraya benzer açtığınızda ne atarsanız onu bulursunuz” şeklindeki bir sözü hatırlattı.

Eroğlu, öğretmenlerin çocukları en iyi şekilde eğitmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Zaman zaman öğretmen haklarının gündeme geldiğini, hak arayışı çerçevesinde hükümetlerle öğretmenlerin çeşitli tartışmalar yaşadığını belirten Eroğlu, meslek icra eden kişilerin geçim derdi içine girmeden evinde huzurlu olmayı istediğini, hükümetlerle kurum kuruluşların istişaresinin her zaman kaçınılmaz olduğunu ifade etti.