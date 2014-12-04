Eroğlu'ndan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

EROĞLU: “KADINLARIMIZ, DEMOKRASİMİZİN EŞİT BİREYLERİ VE EN ÖNEMLİ UNSURLARIDIR”

“ÜLKEMİZ KADINLARINA YÖNELİK PEK ÇOK DÜZENLEME YAPILMIŞTIR AMA BUNLARLA YETİNMEMEK, HEP DAHA İYİYİ BAŞARMAK İÇİN ÇALIŞMAK LAZIM”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadının ailenin direği olduğunu vurgulayarak, sağlam, sağlıklı ve iyi ailenin güçlü bir halkın ve devletin temel koşulu olduğunu kaydetti.

KKTC’de kadınlarına yönelik pek çok düzenleme yapıldığını belirten Eroğlu, “Bunlarla yetinmemek, hep daha iyiyi başarmak için çalışmak lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş düşünce ve atılımları sonucu 5 Aralık 1934’de Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.

Dünyanın o dönemki durumu, gelişmeler ve demokrasi tarihi dikkate alındığında bu adımın ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı, Türk Kurtuluş Savaşı’nı ve Atatürk’ün çağdaşlık yolunda attığı her adımı koloni idaresi altında olsa da yakından izlemiş ve heyecanla uygulamıştır.

Kadınlarımız, günümüzde demokrasimizin, sosyal, siyasal, ekonomik yaşantımızın karşı cinsten eşit bireyleri ve en önemli unsurlarıdırlar.

Kadınlarımız Büyük Önder, Devlet Adamı ve Asker, Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedeflerden olan ‘Muasır medeniyet seviyesine ulaşma’nın” en önemli güç kaynaklarındandır. Onların duyarlılığı, şefkati, ilgisi, bilgisi ve zekası sayesinde daha güzel yarınlara erişeceğimizden hiç kuşkumuz yoktur.

Kadın hala ailenin temel direğidir. Sağlam, sağlıklı, iyi aile ise güçlü bir halk, güçlü bir Devlet için temel koşuldur. Ülkemiz kadınlarına yönelik pek çok düzenleme yapılmıştır ama bunlarla yetinmemek, hep daha iyiyi başarmak için çalışmak lazım.

Bu duygu ve düşüncelerle böylesi anlamlı bir günde başarı ve sevginin kaynağı olan tüm kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü kutlar saygılar sunarım.”