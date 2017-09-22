Eroğlu, Yıldırım’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.
Yıldırım, nezaket ziyaretinde bulunduğu Eroğlu’na ziyaret anı şildi takdim etti.
(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.
Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.
Yıldırım, nezaket ziyaretinde bulunduğu Eroğlu’na ziyaret anı şildi takdim etti.
(GÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI