Eroğlu Tatar’ı Kutladı…





Lefkoşa, 6 Kasım 18 : 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Ersin Tatar ile Tatar’ın şahsında UBP Parti Meclisi’ne seçilenleri kutladı.Eroğlu kutlama mesajında şunları kaydetti:“UBP 21’inci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilmeniz dolayısı ile sizi ve sizin şahsınızda Parti Meclisi’ne seçilen tüm kardeşlerimi candan kutlar, başarılar dilerim.UBP Genel Başkanlığı’na giden yolda bıkmadan, usanmadan gösterdiğiniz çabaları, tabanla bütünleşme gayretlerinizi, UBP’nin politikalarına sahip çıkışınızı yakından izledim. Dileğim ve beklentim, bundan sonra da çok çalışarak, halkla, tabanla iç içe olarak, birlik ve beraberliğe önem vererek, herkesi kucaklayarak, UBP politikalarını geliştirip, zenginleştirerek partimize ve ülkemize başarılı hizmetler vermenizdir.Güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir UBP, güçlü bir Kıbrıs Türk Halkı ve güçlü KKTC demektir.Sizlere güveniyor, başaracağınıza yürekten inanıyorum. Sevgilerimle…”(RU/ÖK)