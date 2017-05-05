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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Eroğlu: “nalbantoğlu’nun Hayatı Boyunca Kıbrıs Türk Halkına Hizmetten Başka Düşüncesi Olmadı”

Gazeteci-yazarlar Özgül Gürkut Mutluyakalı ile Damla Soyalp, “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitaplarını 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na takdim etti.

Eroğlu: 'nalbantoğlu'nun Hayatı Boyunca Kıbrıs Türk Halkına Hizmetten Başka Düşüncesi Olmadı”
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GAZETECİ-YAZARLAR ÖZGÜL GÜRKUT MUTLUYAKALI İLE DAMLA SOYALP, “YARIM KALMIŞ BİR YAŞAM - DR. BURHAN NALBANTOĞLU” ADLI KİTAPLARINI 3 CUMHURBAŞKANI DERVİŞ EROĞLU’NA TAKDİM ETTİ

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Gazeteci-yazarlar Özgül Gürkut Mutluyakalı ile Damla Soyalp, “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitaplarını 3 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na takdim etti.

Özgül Gürkut Mutluyakalı, Eroğlu’na gerçekleştirdikleri ziyarette yaptığı konuşmada, hazırlanması uzun zaman alan kitaplarını kısa bir süre önce tamamladıklarını ve düzenledikleri resepsiyonla tanıttıklarını ifade etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkının yakın tarihinde önemli bir isim olduğunu belirten Mutluyakalı, “Biz de onun sıfatlarını kitabı hazırlarken öğrendik zannettiğimizden çok daha fazlaymış” dedi.

Mutluyakalı, Nalbantoğlu’nun hem doktor hem de mücahit olarak Kıbrıs Türk halkına kalıcı hizmetler verdiğini vurgulayarak, kitabın Tabipler Odası öncülüğünde başlatılan bir proje olduğunu anımsattı.

Özgül Gürkut Mutluyakalı, kitabın hazırlık aşamasında Eroğlu’nun da katkı koyduğunu belirterek, teşekkür etti.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Burhan Nalbantoğlu’nun çok çalışkan bir abileri olduğunu ifade ederek, hayatı botunca Kıbrıs Türk halkının geleceğini daha güzel yapma mücadelesi verdiğini söyledi.

Nalbantoğlu’nu üniversiteye gittiği yıl tanıdığını, Kıbrıs’a döndüğü zaman da onun Sağlık Bakanlığı görevini yürüttüğünü yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde de siyasi yaşamda ve mecliste biraraya geldiklerini anlatan Eroğlu, Nalbantoğlu’nun yaşamı boyunca Kıbrıs Türk halkına hizmet etmekten başka bir düşüncesi olmadığını ve bu amaçla her zaman büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Eroğlu, Nalbantoğlu gibi çok yönlü bir kişiliğin hayatını kaleme almanın büyük emek gerektirdiğine işaret ederek, Mutluyakalı ve Soyalp’ı kutladı.

(AK/HÖ)    FOTOĞRAFLI

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