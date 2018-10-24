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Eroğlu: “gençlik, Ülkesi Tanınsa Da Tanınmasa Da Uluslararası Spor Arenasında Kendini Göstermeli. Buna Engel Koymak Bir İnsanlık Ayıbı”

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI TEAKWONDO FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENECEK MÜSABAKALARA KATILACAK EKİPLERİN TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

Eroğlu: “gençlik, Ülkesi Tanınsa Da Tanınmasa Da Uluslararası Spor Arenasında Kendini Göstermeli. Buna Engel Koymak Bir İnsanlık Ayıbı”

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI TEAKWONDO FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENECEK MÜSABAKALARA KATILACAK EKİPLERİN TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:47
Eroğlu: “gençlik, Ülkesi Tanınsa Da Tanınmasa Da Uluslararası Spor Arenasında Kendini Göstermeli. Buna Engel Koymak Bir İnsanlık Ayıbı”

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI TEAKWONDO FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENECEK MÜSABAKALARA KATILACAK EKİPLERİN TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları altında, KKTC Teakwando Federasyonu tarafından düzenlenecek üçüncü uluslararası müsabakada yer alacak ekiplerin temsilcilerini kabul etti.

Derviş Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, bu gibi oyunların Kıbrıslı Türk gençlerin kendilerini uluslararası arenada gösterebilmesi için ciddi fırsat olduğunu, uluslararası etkinliklerin gençliğin yanında ülke açısından da önemli olduğunu söyledi.

Teakwando Federasyonu’nun spor alanında uluslararası ambargoları kıran bir kuruluş olduğunu belirten Eroğlu, “Gençliğin, ülkesi tanınsa da tanınmasa da uluslararası spor arenasında kendini göstermeli. Buna engel koymak bir insanlık ayıbıdır” dedi.

Eroğlu, her ülke insanının spor yapma hakkı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da spor alanlarında kendini gösterme hakkı bulunduğunu vurguladı

KKTC Taekwoado Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ziyarette yaptığı konuşmada, müsabakaların 25- 27 Ekim’de yer alacağını belirtti ve Eroğlu’nu ödül törenine davet etti.

Ziyaretteki heyette müsabakalarda yer alacak 10 ülkenin ekip ve ilgili federasyon temsilcileri ve Türkiye Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da yer aldı.

(ID/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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