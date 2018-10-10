banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96519
ALTIN
231.953
DOLAR
6.0732
STERLİN
7.9834
EURO
6.9828
Sanal bet soruşturması tamamlandı
SANAL BET SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Ölü olarak bulundu
ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu
16 KİŞİ TUTUKLANDI
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
banner282
Flaş Haber
Ölü olarak bulundu
Kapat

Eroğlu, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Eroğlu, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:36
Eroğlu, UBP’nin 43. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“UBP KIBRIS TÜRK HALKI’NIN VAROLUŞ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ GÜNLERİNE DAYANAN BİR MAZİYE SAHİPTİR”


Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 43’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eroğlu yayımladığı mesajda, 11 Ekim 1975’te kurulan Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi günlerine dayanan bir maziye sahip olduğunu belirtti. 


UBP’nin, “halkın özünün temsilcisi ve geleceğinin başlıca güvencelerinden biri” olduğuna işaret eden Eroğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nden 34 yıl süreyle kesintisiz milletvekili olmak, 24 yıla yakın bir süre bu partinin Genel Başkanlığı’nı yapmak, 19 yıl süreyle Ulusal Birlik Partisi sayesinde Halkımıza Başbakan olarak hizmet vermek,  UBP’nin büyük desteği ile 5 yıl süreyle  Cumhurbaşkanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onurdur” dedi.


Ulusal Birlik Partisi hükümetleri ve Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Türk Barış Harekatı ile oluşan sınırları içinde bir Devlet kurduğunu, bazı eksiklikleri, sıkıntıları da olsa bir ekonomi yarattığını dile getiren Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi Devletimizi yaşatma, halkımızı refaha kavuşturma görevini yerine getirme yolunda ilerlemeye devam edecek ve mutlaka hedefine ulaşacaktır.
İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi yakında gerçekleştirilecek olağan kurultayından başarı ile çıkacak; Yeni bir azim ve heyecanla ülkemizin nerdeyse kangrenleşmeye yüz tutmuş sorunlarına neşter vurarak bunları aşma yolunda ciddi mesafeler kat edecektir. 


Çok iyi biliyorum ki, Ulusal Birlik Partisi halkın sorunlarını çözebilecek kadrolara sahiptir. Yeter ki, partide çok çalışılsın, iyi organize olunsun ve birlik-beraberlik devam ettirilsin.
Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 43’ncü kuruluş yıldönümünü candan kutlar, tüm partilileri sevgi ve saygıyla selamlarım. UBP’ye hizmet vermiş ve aramızda olan herkese en derin sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları rahmet ve şükranla anarım. Ulusal Birlik Partisi’ne,  Devletimize, Halkımıza hizmet yolunda nice nice yıllar, nice nice başarılar dilerim.”

Son Güncelleme: 10.10.2018 12:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, ODTÜ Öğrencilerine Güzelyurt’un İmar Planını Anlattı
Özçınar, ODTÜ Öğrencilerine Güzelyurt’un İmar Planını Anlattı
Maliye Bakanı Denktaş, Seracılar Birliği Ve Gazimağusa Sera Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Yetkilileriyle Görüştü
Maliye Bakanı Denktaş, Seracılar Birliği Ve Gazimağusa Sera Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Yetkilileriyle Görüştü
Ydü’de “sanat Merkezi” Kuruldu
Ydü’de “sanat Merkezi” Kuruldu
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da 2 Uluslararası Etkinliğe Katıldı
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Lübnan’da 2 Uluslararası Etkinliğe Katıldı
Meclis Hukuk Komitesi Gündemindeki Yasa Önerilerini Görüştü
Meclis Hukuk Komitesi Gündemindeki Yasa Önerilerini Görüştü
17. Zeytin Festivali Tamamlandı
17. Zeytin Festivali Tamamlandı
Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Bu Akşam Ankara’ya Gidiyor
Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Bu Akşam Ankara’ya Gidiyor
Su Baskını, Yıldırım Ve Dolu Uyarısı
Su Baskını, Yıldırım Ve Dolu Uyarısı
Cumhurbaşkanı Akıncı, İzmir Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, İzmir Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Bağımsızlık Yolu Sigortalar Dairesi Önünde Eylem Yaptı
Bağımsızlık Yolu Sigortalar Dairesi Önünde Eylem Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim