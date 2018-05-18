Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI...
Hava sıcaklığı yükselecek
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Dereboyundaki yangın korkuttu
DEREBOYUNDAKİ YANGIN KORKUTTU
UBP Girne Milletvekili Berova: “İstifa et!”
“İSTİFA ET!’’
banner256

Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Eroğlu, “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Eroğlu, “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:11
Eroğlu: “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz”

GENCAY EROĞLU: “TUTAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SÖZÜ VERMEYECEĞİZ”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Gencay Eroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Eroğlu, “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sorunları yerinde dinlemek ve incelemek adına birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Eroğlu, bu sabah ilk olarak 9 Eylül İlkokulu ve Bayraktar Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

banner277
Eroğlu, okul müdürleri, öğretmen ve personellerle bir araya gelerek, Lefkoşa için plan ve projelerini paylaştı. Eroğlu, verilen önerileri dikkate alacaklarını kaydetti.

Gencay Eroğlu, ardından KKTC Emekli Polisler Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Gencay Eroğlu, burada da derneğin yönetimi ile fikir teatisinde bulundu.

Ulaşım, yol, park ve yeşil alan düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, kültürel etkinlikler, sağlıklı sosyal yaşam için olması gereken projelerini paylaşan Eroğlu, projelerinin yılların birikimi olan sorunların çözüm noktasında titizlikle ve istişareler doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde şekillendiğini söyledi.

Eroğlu, bu konudaki kararlılığına vurgu yaptı; “Tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Mor ve Ötesi ” konser verecek
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak
KTOEÖS, Pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak
44 bin 160 TL tazminat ödedi
44 bin 160 TL tazminat ödedi
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı
Hava sıcaklığı yükselecek
Hava sıcaklığı yükselecek
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”
Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri’ni kabul etti
Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri’ni kabul etti
“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler” sempozyumu’nun dokuzuncusu düzenleniyor
“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler” sempozyumu’nun dokuzuncusu düzenleniyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim