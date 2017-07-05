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05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Eroğlu Tekvandocuları Kabul Etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Judo Karate Şampiyonası’na katılacak sporcularla Global Tekvando Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker’ı kabul etti.

Eroğlu Tekvandocuları Kabul Etti
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 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Judo Karate Şampiyonası’na katılacak sporcularla Global Tekvando Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker’ı kabul etti.

Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kabulde yaptığı konuşmada, 16 ülkeden 200’e yakın sporcunun katılımıyla Kıtalararası Tekvando Turnuvası ve aynı zamanda Global Tekvando Federasyonu Genel Kurulu’nun bu yıl Girne’de düzenlendiğini kaydetti.

Spor vasıtasıyla KKTC’nin tanıtımını yaptıklarını kaydeden Gökbilen, Eroğlu’na Federasyon ve organizasyona verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu da, spora gönül vermiş dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sporcuları Adada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’yi ve tekvando sporunu uluslararası alana taşımış bir federasyonun temsilcilerinin kendisini ziyaret ettiğini belirten Eroğlu, kendisinin de spor geçmişi olduğunu belirterek, bu organizasyonlar dolayısıyla KKTC’de nice yetenekli sporcuların yetiştiğini ve fırsat verildiğinde büyük başarılar yakalanabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Adaya gelen ekiplere teşekkür eden Eroğlu, söz konusu Uzakdoğu sporlarının daha da geliştirilmesi, renklenmesi, dostlukların pekiştirilmesi adına bu tip birlikteliklerin önemine işaret etti ve GTF Federasyon Başkanı Linda Parker ‘ı KKTC’de artık bir “kardeş” gibi gördüklerini ifade etti.

PARKER

Linda Parker da Eroğlu’na organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ambargo altında spor yapmaya çalışan sporcuların yaşadığı zorlukları iyi bildiğini, KKTC’yi her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Eroğlu’na GTF’in en yüksek derecesi olan şeref madalyası takıldı.

GTF Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Şampiyonası Cuma ve Cumartesi günü Girne’de yapılacak.

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