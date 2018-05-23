Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101892
ALTIN
190.032
DOLAR
4.5722
STERLİN
6.1075
EURO
5.3387
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
banner282
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Lefkoşa Muhtarlar Birliği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.

Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Lefkoşa Muhtarlar Birliği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:41
Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''

EROĞLU: “HEPİMİZE LAYIK BİR LEFKOŞA İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Lefkoşa Muhtarlar Birliği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni (KHYD) ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Eroğlu’na ziyaretlerinden belediye meclis üyesi adaylar eşlik ederken, birçok konuda görüş alışverişlerinde bulunuldu, çözüm önerileri tartışıldı.

“LEFKOŞA, KASVETLİ, İNSANIN İÇİNİ KARARTAN BİR HAVAYA BÜRÜNDÜ”

“Lefkoşa’da en dikkat çeken şey çevre sorunudur. Biz böyle bir Lefkoşa’da yaşamayı hak etmiyoruz. Yeşil alanlarımız yok. Bundan en çok gençlerimiz şikâyet ediyor” diyen Eroğlu, bugün başkentin yasemin kokuları, çiçek kokuları içinde bir şehir olması gerekirken, kasvetli, insanın içini karartan bir yapıda olduğunu kaydetti.

“ASLİ GÖREVLER ‘BAŞARI ÖYKÜSÜ’ GİBİ LANSE EDİLİYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi yönetiminin yerine getirmesi zaten asli görevi olan hizmetleri bile “başarı öyküsü” gibi lanse etmeye çalışmasını hayret verici olarak niteleyen Eroğlu “Sorunları dile getirdiğimizde bize ‘çöpleri topluyoruz’ deniliyor. Biz bunu duymak istemiyoruz çünkü bu zaten belediyenin asli görevidir. Bunu kalkıp da hizmet gibi sunmak hayret vericidir” diye konuştu.

Başkentin en büyük sorunlarından birisinin trafik olduğunu vurgulayan Eroğlu, bunun en büyük sebebinin toplu taşımacılık noksanlığı olduğunu vurguladı.

“SURLARİÇİ İÇİN GÜZEL PROJELER YAPTIK”

Surlariçi ile ilgili de projelerinin olduğunu kaydeden Eroğlu “Suriçi için ayrı bir projemiz var. Bunları yakında açıklayacağız. Oraların daha rahat, düzgün bir hale getirilmesi gerekir. Şehir rehberlerini devreye koymak istiyoruz. Bir sürü üniversite öğrencimiz vardır, gönüllülük esasına göre bunu yapabiliriz. Biz spor dairesinde bu çalışmaları hep gönüllülük esasına göre yaptık” ifadelerini kullandı.

banner277
Belediyelerde kadın ve genç meclislerinin kurulmasına çok önem verdiğini de belirten Eroğlu, Eroğlu “Belediyelerde kadın meclisi ve genç meclisi olmalıdır. Belediyecilik sadece çöp toplamak değildir. Bu çok önemlidir. Bütün mahallelerden katılımcılık olması, buralardan gelen görüş ve fikirleri kaale almak zorundasınız. İşte bu meclisler bizim halk içindeki gözümüz kulağımız olacaktır. Burada hem gençlerimiz hem de kadınlarımız toplumda özlenen katılımcılığı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİR HALK AKADEMİSİ KURACAĞIZ”

Bir diğer önemli projesinin halk akademisi kurmak olduğunu açıklayan Eroğlu “Bir halk akademisi kurmak amacındayız. Buralarda kültür sanat hayatımıza yön vermek istiyoruz. Burada üretilecek şeyleri ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

KIRSAL KESİM ARAZİSİ KONUSU VE SOSYAL KONUT PROJESİ…

Lefkoşa’nın en büyük eksikliklerinden birisi olan ve her seçim dönemi söz verilip ardından unutulan sosyal konut projesi olduğunu söyleyen Eroğlu, Lefkoşa gençliğinin diğer bölgelerde dağıtılan kırsal kesim arsalarını “fırsat eşitsizliği” olarak gördüğünü ve bunun düzeltilmesini istediğini belirtti.

HAYVAN HAKLARI…

Hayvan hakları konusunda da birtakım projelerden bahseden Eroğlu “Hayvan sevgisi konusunda da çeşitli projelerimiz vardır. Bunlar arasında bir hayvan mezarlığı da vardır. Hayvan barınağının çağ dışı şartlardan çıkarılması da gündemimizin önemli noktalarındandır” dedi.

KHYD’Yİ ZİYARET…

Eroğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni ziyaretinde de, kanserin en önemli sorunlardan olduğunu, derneğin bu bağlamda son derece önemli işlere imza attığını kaydetti.

Derneğin zor şartlarda son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Eroğlu, göreve gelmesi halinde, KHYD’nin daha da iyi şartlara gelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 17:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tmt Kurucusu Karabelen Vefatının 35. Yılında Anıldı
Tmt Kurucusu Karabelen Vefatının 35. Yılında Anıldı
Nami, Tc Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyetiyle Görüştü
Nami, Tc Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyetiyle Görüştü
Erhürman: ''Euro'ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor''
Erhürman: ''Euro'ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor''
Yangın kontrol altına alındı
Yangın kontrol altına alındı
Koopbank kompozisyon yarışması sonuçlandı
Koopbank kompozisyon yarışması sonuçlandı
Özyiğit, TÜBİTAK heyetini kabul etti
Özyiğit, TÜBİTAK heyetini kabul etti
Barolar Birliği, mahkemelerde güvenlik önlemi istedi
Barolar Birliği, mahkemelerde güvenlik önlemi istedi
CTP, aday tanıtım şölenlerine Mağusa'da başladı
CTP, aday tanıtım şölenlerine Mağusa'da başladı
Orman yangınlarına hazırlık tatbikatı yarın icra edilecek
Orman yangınlarına hazırlık tatbikatı yarın icra edilecek
Harmancı: ''Belediye ayda bir milyon TL borç ödeme kapasitesine erişti''
Harmancı: ''Belediye ayda bir milyon TL borç ödeme kapasitesine erişti''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim