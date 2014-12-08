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Eroğlu: “Sosyal Sorumluluk Projelerine Herkes Destek Vermeli”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, her kesimin bu projelere destek vermesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu: “Sosyal Sorumluluk Projelerine Herkes Destek Vermeli”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, her kesimin bu projelere destek vermesi gerektiğini belirtti.

08 Aralık 2014 Pazartesi 16:16
Eroğlu: “Sosyal Sorumluluk Projelerine Herkes Destek Vermeli”
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, her kesimin bu projelere destek vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün Engelsiz Bilişim Platformu yetkililerini kabul etti. Kabulde KKTCELL Kurumsal İletişim uzmanı Buğçe Küçük de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan YDÜ Toplumsal Araştırma Merkezi Eşbaşkanları Doç. Dr. Fahriye Altınay ve Doç. Dr. Zehra Altınay, Eroğlu’nu, yarın saat 09:00’da YDÜ ev sahipliğinde, KKTCELL ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve YDÜ Kütüphanesi’nin 4’üncü salonunda yer alacak 2. Engelsiz Bilişim Günleri’ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da konuşmasında, ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.

Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı sponsorluğu ve himayelerinde bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, bu projelerin önemli olduğunu ve herkesin bunlara destek vermesi gerektiğini söyledi.

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