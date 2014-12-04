Eroğlu Namık Kemal Lisesi İle Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdür, Öğretmen Ve Öğrencilerinden Oluşan Heyeti Kabul Etti

EROĞLU MÜZAKERE MASASINA OTURMADAN ANLAŞMA OLMAYACAĞINA GÖRE ANASTASİADİS’İN ENİNDE SONUNDA MASAYA DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

EROĞLU YILLARDIR MÜZAKERELERİN SÜRDÜĞÜNÜ; HALKIN SABRININ TAŞMAYA BAŞLADIĞINI KAYDETTİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, müzakere masasına oturmadan anlaşma olmayacağına göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in eninde sonunda müzakere masasına döneceğini düşündüğünü söyledi.

Eroğlu, yıllardır müzakerelerin sürdüğünü ve halkın sabrının taşmaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Namık Kemal Lisesi ile Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdür, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10:00’da yer alan kabulde konuşan Namık Kemal Lisesi Müdürü İlknur Şemi, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ile Namık Kemal Lisesi’nin 10 yıldır kardeş okul olduğunu kaydetti ve bu nedenle her yıl karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her yıl Namık Kemal’ın öldüğü ay olan Aralık’ta Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nden bir heyetin kendilerini ziyaret ettiğini ve bu dönemde Namık Kemal Lisesi mezunu olan Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun kendilerini kabul ettiğini belirten Şemi, kendilerinin de Mayıs ayında Edirne’ye gittiğini ifade etti.

Bu projenin en güzel yanının öğrencilerin bir birlerinin evlerinde kalması ve bir birlerinin kültürlerini öğrenmesi olduğunu dile getiren Şemi, bu şekilde dostluklar geliştirildiğini belirtti.

BOZ

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Boz da, Eroğlu’na Edirne’den selamlar ve dualar getirdiğini söyledi. Dualarının Kıbrıs Türk halkının kısa zaman içerisinde istediği şekilde müreffeh bir hale gelmesi yönünde olduğunu kaydeden Boz, çocukların birbiriyle kaynaşmasından mutluluk duydukları dile getirdi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, lisedeyken kurduğu hayaller arasında doktor olmanın bulunduğunu ancak başbakan, cumhurbaşkanı olacağını düşünmediğini belirtti.

Lisede okurken öğrencilerin önce meslek hedefi belirlediğini ve siyasetin daha sonra düşünüldüğünü dile getiren Eroğlu, mühim olanın önce aile sonra da ülkeye hayırlı evlat olmak olduğunu söyledi.

Karşılıklı ziyaretlerle öğrencilerin dostluklar kurmasının önemine işaret eden Eroğlu, bu dostlukların ömür boyu unutulmadığını ifade etti.

KKTC devleti noktasına gelinceye kadar büyük mücadeleler verdiklerini ve hala Kıbrıs sorunuyla ilgili uğraş verdiklerini ifade eden Eroğlu, kendilerinden sonra yetişen gençlere huzurlu ve güven dolu bir ortam yaratma amacında olduklarını söyledi. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle önce özgürlüklerine sonra devletlerine kavuştuklarını belirten Eroğlu, Kıbrıs’ta eksik olanın bir anlaşma olduğunu vurguladı.

Çok uzun yıllardır Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varmak için uğraş veriliğini anlatan Eroğlu, şimdi de müzakere masasından kalkan bir muhatapla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Müzakere masasına oturmadan anlaşma olmayacağına göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in eninde sonunda müzakere masasına döneceğini düşündüğünü kaydeden Eroğlu, yıllardır müzakerelerin sürdüğünü ve halkın sabrının taşmaya başladığını söyledi.

Eroğlu konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.