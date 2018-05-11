Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti'nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen Gencay Eroğlu'na sürpriz destek geldi. Ülkemizin tanınmış gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Tolgay sosyal paylaşım platformu facebooktan yaptığı açıklamada Gencay Eroğlu'na destek verdiğini alenen ilan etti.

"EFSANE BABASI İSTER DESTEKLESİN, İSTERSE DESTEKLEMESİN. BEN Kİ LEFKOŞA'NIN BİR KARA SEVDALISIYIM, BENİM KASVETLİ LEFKOŞA İÇİN UMUDUM, BAŞARILARINI BÜROKRASİDE HİÇ PARTİZANLIK YAPMADAN KANITLAMIŞ OLAN, AMA PARTİZANLIĞIN ACISINI ÇOK ÇEKEN GENCAY EROĞLU...

"Ahmet Tolgay yaptığı açıklamada Gencay Eroğlu'nun babası 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu'nu kastederek Efsane babası ister desteklesin isterse desteklemesin benim oyum Gencay Eroğlu'na diyerek aleni destek beyan etti. Bir başka televizyon programcısı Dilek Kırıcı ise 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu'nun yaptığı açıklamanın bir babanın kızına karşı yapmaması gereken bir davranış olduğunu belirtti.

İşte Ahmet Tolgay'ın paylaşımı;