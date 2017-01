3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU: “MÜCADELESİ HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKINA YOL GÖSTERECEKTİR”



3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün her zaman gönüllerinde, fikirlerinde yaşayacağını belirterek, “Mücadelesi her zaman Kıbrıs Türk halkına yol gösterecektir” dedi.3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 33. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Eroğlu, “ Kıbrıs Türk halkı esarete, yok olmaya doğru itilirken bir özgürlük mücadelesi ve anavatan Türkiye’nin her türlü desteği ile devlet sahibi bir halk noktasına gelmişse Doktor Fazıl Küçük’ün bunda tarifi imkansız bir rolü vardır” ifadelerine yer verdi.Eroğlu, Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için Atatürkçülük, uyanış, direniş ve özgürlük demek olduğunu belirterek, Dr. Küçük’ün, aydın bir Kıbrıslı Türk doktorun halkının ihtiyaçlarını görerek büyük bir toplumsal bilinç ve sorumluluk anlayışıyla dava adamına, lidere dönüşünün bir örneği olduğunu vurguladı.“HALKÇIYDI”Eroğlu mesajında şunları ifade etti:“O’nun, halkçı yanı, doktor olarak kurduğu bağlantılar, elde ettiği saygınlık, toplumsal birlik sağlanarak varoluş mücadelesinin başlatılabilmesinde önemli etkenlerden biri olmuştur.Doktor Fazıl Küçük’ün, özgürlük, bağımsızlıkla ilgili sözleri her Kıbrıs Türk halkının kulağına küpe olmalıdır. Vatanını seven her Kıbrıs Türkü onun anavatan Türkiye ve Türk askerine sahip çıkışını örnek almalıdır.Küçük’ün ‘Enosis arzusunda olan Rumlarla Türk askeri Kıbrıs’ta olmadan hayatımızı devam ettirebilmemiz mümkün değildir’ şeklindeki sözleri hep aklımızda olmalı, özellikle gençlerimize bunu anımsatmalı ve nedenlerini anlatmalıyız.”Rum –Yunan ikilisinin dün olduğu noktada bulunduğunu kaydeden Eroğlu, demeçlerinden ve Kıbrıs konusundaki son Cenevre toplantılarından da anlaşılacağı üzere hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını güvenliğinden mahrum ederek Kıbrıs’ın tümünü hegemonyaları altına almak olduğunu ifade etti.Kıbrıs Türk halkına güvendiğini özgürlük, güvenlik ve egemenliğinden geri adım atmayacağını ifade eden Eroğlu, “Devletine, köyüne, kentine, anavatan Türkiye’nin sulandırılmamış etkin ve fiili garantisine sahip çıkacaktır” dedi.3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Küçük’ü saygı, ve şükranla anarak, rahmet diledi.