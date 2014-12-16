Eroğlu, KKTC Ve TC Hentbol Federasyon Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ozan Beysan ile beraberindekileri kabul etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu kabulde, KKTC Hentbol Federasyonu ile daha önce hayata geçiremedikleri proje için yeni bir girişim başlatmak istediklerini söyledi.

Eyuboğlu, ambargonun kaldırılmasının spor vasıtasıyla olacağını kaydederek, konu projenin hayata geçmesi ve KKTC sporunun dünyaya açılımı konusunda Eroğlu’ndan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da, iki federasyonun dayanışma ve işbirliğinden mutlu olduğunu belirterek, Avrupa’da Kıbrıs Türk Hentbol Federasyonu’na bağlı takımların mücadelesinin yine Türkiye Hentbol Federasyonu’nun çabalarıyla mümkün olacağını ifade etti.

Gösterilen ilgi ve verilen desteğe teşekkür eden Eroğlu, KKTC’de yöneticilerin ve sporcuların amatör olduğunu ve kulüplere ayrılan paranın sınırlı olduğunu dile getirerek, zaman zaman maddi zorluklar yaşandığını belirtti.

Kulüplerin maddi olanakları iyileştikçe daha güzel günler görüleceğini belirten Eroğlu, Türkiye’deki hentbol maçlarını spor programlarından takip ettiğini ve Türk takımlarının başarılarını izlediğini de ekledi.

Kabulde Eroğlu’na Türkiye Hentbol Milli Takımı forması hediye edildi.