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Eroğlu Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği'yle Görüştü

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği heyetini kabul etti.

Eroğlu Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği'yle Görüştü

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği heyetini kabul etti.

25 Kasım 2014 Salı 10:05
Eroğlu Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği'yle Görüştü
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği heyetini kabul etti.

Birlik Başkanı Hamit Bedel ziyaret sebeplerinin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan yasalarının geçmesi konusunda yardım istemek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır gözlükçüler olarak yasa önerisi hazırladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını dile getiren Bedel, kendi mesleklerini koruyan bir yasanın olmadığını, her önüne gelenin gözlükçü dükkanı açabilmesini de doğru bulmadıklarını kaydetti.

Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde uygulanan yasalar doğrultusunda kendilerinin de ülkeye uygun yasa çalışması yaptıklarına dikkat çeken Bedel, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan hazırlanan yasa önerisinin hayata geçmesi konusunda yardım talep etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Birliğin yasasının olması gerektiğini dile getirerek, bu konuda gereken mercilerle konuşacağını söyledi.

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