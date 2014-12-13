EROĞLU NE HALKIN NE DE KENDİLERİNİN HAKLARI RUM’A TESLİM ETMEYE NİYETLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönem çok kritik geçecek” dedi.

Eroğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın görüşlerini alarak, nabzını tutarak masada olduklarını ve çözüm istediklerini; ancak ne halkın ne de kendilerinin Kıbrıs Türkü’nün bugünü ve geleceği için önemli olan hakları Rum’a teslim etmeye niyetleri olduğunu söyledi.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Gazimağusa’yı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Eroğlu Kıbrıs konusu hakkında bilgi vererek Mağusalılarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’na ziyareti sırasında, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı. Hakan Dinçyürek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve DP-UG Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Sunat Atun, Milletvekili Hamza Ersan Saner, Milletvekili Ahmet Kaşif, Milletvekili Erdal Özcenk, DP Milletvekili ve Mağusa İlçe Başkanı Fikri Ataoğlu, UBP Mağusa İlçe Başkanı Resmiye Canaltay eşlik etti.

Eroğlu, sırasıyla Timisi’nin Kahvesi, Antalyalılar Mahallesi, Maraş Spor Kulübü, Anadolu Mahallesi, Veyseller Mahallesi, Demokrat Parti Maraş Lokali ve Piyale Paşa Muhtarlığı’nı ziyaret ederek son gelişmeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Önümüzdeki 5 yılın, geçtiğimiz 5 yıldan çok daha zorlu olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“ADIM ATARSANIZ, ADIM ATARIZ DİYE UYARMIŞTIK”

“Rumlar masadan kalkmıştır. Bence bahaneleri geçerli bir bahane değil. Barbaros Hayrettin sismik araştırma gemisinin araştırmalarını bahane ederek masadan kalkmışlardır. Gemimiz bu araştırmalara yapmaya devam edecektir. Çünkü biz geçmişte, Rumların hidrokarbon yataklarıyla ilgili adım atacaksa, bizim de atacak adımlarımız olduğunu Rum liderliğine iletmiştik. Bu adımı erteleyin dedik. Ama bizi dinlemediler. Ben de Sayın Erdoğan’la New York’ta Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladık ve hükümetimiz de bunu onaylayarak TPAO’ya bizim adımıza araştırma hakkı vermiştir.

“PİRİ REİS GEMİSİ VARKEN MASADAN KALKMAMIŞLARDI”

“O dönem piri reis isimli gemi bizim adımıza araştırma yapıyordu. Karada da bir araştırma yapmıştık. O zaman da sismik araştırma yapıyorduk. Ama masada kalkmamışlardı. Bu defa onlar İtalyan şirketine yetki verdikten sonra, Barbaros Hayrettin gemisi de araştırmalarını bizim adımıza yapmaya başladı. O dönem masadan kalkmayanlar, bu araştırmayı bahane ederek kalktı.”

“AL-VER SÜRECİNDEN HUZURU KAÇTI”

Müzakerelerde üçüncü safhaya geçildiğini ifade eden Derviş Eroğlu, bunun da al-ver süreci olduğunun altını çizdi.

Karşılıklı al-verlerin olacağı üçüncü safhada Anastasiadis’in masadan kalktığını belirten Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Rum lider Anastasiadis’in huzurunu kaçıran da işte bu safhadır” diye konuştu.

“Neden istemedi bu aşamayı? Çünkü bu güne kadar bütün Rum liderler halkına yalan söyledi” diyen Eroğlu, gelmiş geçmiş bütün Rum liderlerin, bütün göçmenlerin geri döneceğini, Türk askerinin adadan çıkarak, garantörlüğün biteceğini, Türkiyeli göçmenlerin de geri döneceğini söylediğini belirtti. Eroğlu şöyle devam etti:

“AB ve BM üyesi olan Rumlar, bizimle paylaşmayı kabul etmeyen Rum liderler halkını hep kandırmıştır. Bu aşamada bizimle al-vere girecekleri için masadan kalkmışlardır. Çünkü masada sadece almak yoktur. Vermek de vardır. Kendisi bir ameliyat geçirdi. Allah iyiliğini versin. Ama bu yıl artık bitiyor ve görüşme olmayacak. Şubat 2015’te görüşmeler başlayabilir.”

“BİZ ÇÖZÜME HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının karşılıklı al-verlerle bir çözüm bulmak için hazır olduğunu ifade ederek, Rum liderliğinin masaya ön şartsız bir şekilde dönmesi gerektiğini söyledi.

1968’ten beri devam eden müzakerelerde konuşulmayan hiçbir konunun kalmadığını kaydeden Eroğlu, “Rumların çözüme niyeti varsa biz hazırız. Kısa bir sürede Kıbrıs sorununu çözer ve Kıbrıs’ı gelecek nesillere sorunsuz ve problemsiz bir şekilde bırakırız” dedi.

“MASADA, DİK OTURMASINI BİLEN BİR LİDER OLMALI”

Büyük ülkelerin adada menfaatleri olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “O yüzden önümüzdeki 5 yıl geleceğimizin şekillenmesi bakımından çok daha önemlidir” diye konuştu.

Halk adına masaya oturacak kişinin dik oturmasını bilmesi ve Kıbrıs Türk Halkı ve Anavatanın menfaatlerini masada gözetecek bir liderin olması gerektiğine vurgu yapan Eroğlu “Verelim de ne olursa olsun diyenlerin masaya oturması halinde başımıza ne geleceğini söylememe gerek yoktur. Sandığa giderken, oylarınızı atmadan önce iyice düşünmenizi istiyorum ve bunu yapacağınızdan, gelecek kritik günlere güven içinde ilerlememizi isteyeceğinizden eminim” diye konuştu.

“BAŞBAKANLIĞA ADAY GİBİ KONUŞUYORLAR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu an 4 aday olduğunu ifade eden Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlar benimle ilgili konuşuyor ama ben onlarla ilgili konuşmadım. Halk herşeyi görüyor, biliyor. 3 aday da Anayasa ve yasalar ortadayken sanki başbakan adayı gibi konuşuyorlar. Peki ama hükümet ne olacak? Sistem ne olacak?”

Kendisinin de iç konularla ilgilendiğine, gördüğü yanlışları, hataları ve adaletsizlikleri Başbakan ile paylaştığına dikkat çeken Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama icraatın başında Başbakandır. Eğer Anayasa değişirse o zaman durum farklı olabilir. Belediye seçimleri ile birlikte Anayasa referandumu da yapılmıştı ama halk o çalışmayı benimsemedi. Anayasa değişikliği üç-beş kişiyle üç-beş günde yapılmaz. Çalışmalar için yeterli zaman ayrılmalı ve herşeyden önemlisi bu çalışmalar halkla, sivil toplum örgütleri ile de paylaşılmalı geniş bir katılımla Meclis’te uzlaşılarak çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Eroğlu halkın ekonomik sorunlardan şikayet ettiğini ve haklı olduğunu da ifade etti ve şöyle dedi:

“Vatandaş ekonomik sorunlardan şikayetçi. Bunları sokakta söylemek yerine hükümete söylemeyi hep tercih ettim. Bütün ekonomik sorunları ve çözüm yollarını da günü geldiğinde arkadaşlarla paylaştım. Demek istediğim, Cumhurbaşkanı Anayasa belirlenen hakları içerisinde hareket ederek çalışmalarını hükümetle paylaşır. Ama mühim olan Cumhurbaşkanının bu çalışmaları hayata geçirilmesi gerekir.”

“HALKIMIZIN İSTEDİĞİ ÇÖZÜME ULAŞABİLİRİZ”

Eroğlu, “Şu an Cumhurbaşkanıyım. Bu önemli bir görev. 5 yıl bu görevi omuzladım. 5 yıl daha omuzlarsak halkımızın istediği, halkımızın yararına olacak bir çözüme ulaşabiliriz” dedi. Derviş Eroğlu şöyle devam etti:

“Alternatifsiz değiliz dediğimde içimizde bizi tenkit edenler var. Anastasiadis masadan kalktı ama beni tenkit ediyorlar. 2010’daki seçimlerde de hem içte hem de yabancı basında, seçilmem halinde masaya oturmayacağım ve görüşmelerin çökeceği yazılmıştı. Seçilir seçilmez BM Genel Sekreteri’ne bir mektup yazarak, görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceğini söyledim. Seçilmemin üstünde 1 ay geçmeden masaya oturdum.”

“ANKARA İLE SICAK VE SAMİMİ İLİŞKİMİZ VAR”

Anavatan Türkiye hükümetiyle çok sıcak bir diyaloğu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Geçmişte bazı yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Ama bugün gayet mükemmel bir ilişkimiz var” dedi.

Müzakere süreçlerinde de Ankara hükümetiyle sürekli istişare içinde olduklarına dikkat çeken Eroğlu, “Önerileri biz hazırlarız. Ama taktir edersiniz ki Türkiye ile istişare ederiz. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinden sonra bir araya geldik ve o görüşmeyle ilgili bütün istişareyi yaptık ve bir strateji belirledik. Günü geldikçe herekli kararları alacak, gereken adımları atacağız. Antlaşmadan yanayız ama Rum tarafının dayatmalarına evet diyecek de değiliz” diye söylerini tamamladı.