Eroğlu: “Katılımcı, halk odaklı belediyecilik…”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, katılımcı, halk odaklı bir belediyecilik anlayışı yürütmeyi hedeflediğini anlattı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Genç TV’de ‘Kıbrıs’ta Manşet’ programına katılan Eroğlu, devletin tüm kurumları ile işbirliği içerisinde, halka hizmet için yola çıktıklarını anlattı.

Belediye başkanının yeri geldiğinde kent için sağlık bakanı, yeri geldiğine eğitim bakanı gibi rollere de bürünmek zorunda kaldığını belirten Eroğlu, tüm kesimleri kucaklayarak, parti rozetine bakmadan, taraf tutmadan bir idareyi Lefkoşa’ya getirmek amacında olduklarını ifade etti.

Adaylığının 24 saatlik zaman dilimi içinde geliştiğini anlatan Eroğlu, “Serdar Bey aradı ve teklif etti. Ardından da ‘çok zamanın yok’ diye de ekledi. Okyay Bey kendi özel nedenlerinden dolayı vazgeçince, bana yapılan teklifi kabul ettim” dedi.

Yıllardır tüm kesimlere aynı mesafede durduğunu belirten Eroğlu, “Ben ülkemi seviyorum ve bu yüzden de bu görevi kabul ettim. 32 yıldır Lefkoşa’da yaşıyor. Burada yaşayan birisi olarak bu kente hizmet etmek benim için onur olacak” diye konuştu.

Gençlik Dairesi Müdürlüğü döneminde adanın her köşesine gittiğini ve bir çok projeye imza attığını belirten Eroğlu, “yıllardır edindiğim bu tecrübeleri belediyecilik adına Lefkoşa halkına aktarmayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Birçok projenin hazırlandığını, konunun uzmanı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Eroğlu, “Belediyelerde herkese hizmet götürmek şarttır. Partili ya da taraflı davranmak bu işin doğasına aykırıdır. Bizim projelerimizin amacı budur ve özünde halk odaklıdır” diye konuştu.

En çok önem verdiği şeyin temiz bir çevre olduğunu söyleyen Eroğlu, “Trafik, çöp gibi sorunların giderilmesi gerekir. Yeşil alan sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu saydıklarım aslında belediyelerin asli görevidir, olması gerekendir” dedi.

Çevreden ve halktan, şu anki yönetimle ilgili çok sayıda şikayet aldığını vurgulayan Eroğlu, belediye çalışanlarının da mutlu olmadığı yönünde duyumlar aldığını kaydetti.

“Kadın Eli Değmeli” şeklinde ortaya çıkan slogan hakkında da konuşan Eroğlu, “Doğrusunu söylemek gerekirse bu bizim çıkardığımız bir slogan olmadı, tamamen halkımızın kendi kendine yakıştırdığı bir söylem oldu” ifadelerini kullandı.

“Belediye çöp topladığı zaman ya da maaş ödediği zaman neredeyse kutlama yapacak hale geldi” diyen Eroğlu, “Bunları gördük sonra şaşırıyorum. Bunlarla övünmek yerine Arabahmet gibi, Surlariçi gibi yerlerimizi turizme kazandıracak projelerle övünmesini tercih ederim. Biz bu konuda son derece çarpıcı projeler hazırlıyoruz ve bunları yakın zamanda halkımızla paylaşacağız” dedi.

Turizmle ilgili konularda Eski Eserler Dairesi ile işbirliği yapma amacında olduğunu söyleyen Gencay Eroğlu, “Lefkoşa’nın tarihi dokusu ortadadır. Bu noktada Eski Eserler ile işbirliği yapmamız şarttır. Kendi başımıza iş yapamayız, işbirliğinde güç doğar. Bugün bu yönetim tarzının belediyede olmadığını gözlemliyoruz” dedi.

“OTOPARK YOK AMA ZABITALAR HER YERDE”

Lefkoşa’da araba park yeri olmadığını kaydeden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Otopark yok ama zabıtalar her yerde. İnsanlara park yeri sağlamayacaksınız ardından da gezip gezip hatalı park edenleri yazacaksınız; bu olacak şey değildir. Elbette trafik kurallarına uymak zorundayız ancak halkın en çok şikayet ettiği şeylerden birisi bu. Park yeri yokken bu insanlar nereye park edecek? Kimse bunu düşünmüyor ama biz düşünüyoruz. Benim projelerim arasında yeni yapılacak olan binalara, apartmanlara ve ya daha önceden yapılmış ve uygun olan yapıların bodrum katına otoparklar yapmak olacaktır. Avrupa’da bu işler böyledir. Biz niye aynını uygulamayalım?”

“LEFKOŞA ENGELLİ DOSTU KENT OLMAKTAN ÇOK UZAKTA”

Lefkoşa’nın engelli dostu bir şehir olmaktan çok uzak bir görüntü çizdiğini söyleyen de söyleyen Eroğlu, kültür sanat konusunda da şunları kaydetti:

“Bir çok uluslararası örgüte üyeyim. Bunlar yıllar içinde kendi çabalarımla girdiğim, kontak kurduğum, delegeliğini yaptığım kuruluşlardır. Bu gibi etkinliklere, kongrelere çok katıldım orada KKTC bayrağımızı dalgalandırdım. Artık bizi KKTC olarak davet ediyorlar ve bütün bu ilişkileri şimdi Lefkoşa için kullanacağız.”

“AMFİ TİYATRO İHTİYAÇ”

Lefkoşa’nın bir amfi-tiyatroya ihtiyacı olduğunu dile getiren Eroğlu, “Yurt dışından böylesi tarihi bir kente ekip getirirsiniz, bir amfi-tiyatronuz yok. Biz yıllardır bu etkinliklerin içindeyiz ve bunları Çağlayan Parkı içinde düzenliyoruz. Toz toprak içinde etkinlik. Zor mu bu işler? Değil. Bu parkı düzenlemek bu kadar zor mu? Yapılmadı ama biz yapmak için geliyoruz, çok iddialıyız” dedi.

“KENTİN PARKLARI KÖTÜ DURUMDA”

Kentin parklarının güvenlik ve temizlik açısında son derece kötü durumda olduğunu söyleyen Eroğlu, “Bu park kültürü bizden uzak durmaktadır. Belediye de yakınlaştırmak için hiçbir şey yapmıyor. Parklarımızın bir diğer sorunu da güvenliktir. Bugün insanlarımız parka gitmekten korkar hale getirilmiştir. Bence bu çok üzücü bir durum ve bunun değişmesi için gerekli her şey yapmaya hazırız, yapacağız” ifadelerini kullandı.