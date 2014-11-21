Eroğlu, Karaatmaca’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ile Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Karaatmaca kabulde, her yıl birkaç büyük sosyal sorumluluk projesi yaptıklarını belirterek, “Projemizin ödül töreni haftaya yapılacak. Sizi davet etmek için buradayız. Projemizin adı ‘Engelleri Sanat İle Fark Et’. Geçen yıl bu alanda bir fotoğraf yarışması yapmıştık” dedi. Karaatmaca, bu yıl projenin geliştirildiğini ve fotoğraf ile kısa film yarışması yapıldığını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da davet için teşekkür ederek, “Faaliyetlerinizi yakından takip ediyorum. Bunlar güzel teşviklerdir. Engelli arkadaşlarımızı da harekete geçirme noktasında önemlidir” dedi.

Eroğlu, ödüllü yarışmaların sosyal hayata da hareket getirmesinin yanı sıra, sponsor olunması noktasında da teşvik edici olduğunu belirtti.