banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96658
ALTIN
190.059
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1085
EURO
5.3631
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Balayını cezaevinde geçirecek
BALAYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK
banner282

Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTBK)’ni ziyaret ederek Lefkoşa için projelerini anlattı.

Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTBK)’ni ziyaret ederek Lefkoşa için projelerini anlattı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:43
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTBK)’ni ziyaret ederek Lefkoşa için projelerini anlattı.
DP açıklamasına göre, KTKB Genel Başkanı Gülten Oktay ve birlik yöneticileri ile son derece samimi bir havada geçen ziyarette, belediye meclis üyeleri de kendilerini tanıttı.
Sözlerine KTBK’nin yıllardır sürdürdüğü mücadelesini selamlayarak başlayan Gencay Eroğlu, “Bugün buraya gelirken çok duygulandım. Yıllardır kadınlarımızın toplum içerisinde hak ettiği yere gelmesi için çabalayan, bunun için yılmadan uğraşan bir birliği gönülden selamlıyorum” dedi.

banner277
Gencay Eroğlu “aday olduğum andan itibaren halkımız ‘Lefkoşa’ya kadın eli değmeli’ diye kendiliğinden bir slogan yarattı. Açıkçası bu beni çok mutlu ediyor. Hem bana sahip çıkıyorlar hem de kadınlarımızın siyaset içindeki mücadelesine destek veriyorlar” diye konuştu.
Lefkoşa’da kadınlar için bir çok projeleri olduğunu söyleyen ve bunları birlik yöneticilerine anlatan Gencay Eroğlu, “Lefkoşa’da kadınlarımız için bir Kadın Meclisi oluşturacağız. Buralarda kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız. Kadınlarımızın değerini uzaktan değil, yakından hissetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Lefkoşa’da bir kadın sığınma evi kurulduğunu ancak bunun günün şartlarından uzak ve yetersiz olduğunu vurgulayan Gencay Eroğlu, “Burasını kadınlarımıza yaraşır bir yer haline getireceğiz. Maalesef her ne kadar iyi niyetle de yapılsa, bugünkü durumu hiç iç açıcı değildir. Biz buraları AB standartlarında bir yere dönüştüreceğiz. Kapsamını büyüteceğiz ve şiddet görmüş kadınlarımızın tekrardan sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılmasını sağlayacağız” dedi. 
 

banner288
Son Güncelleme: 06.06.2018 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Can Yuva Infant School hem eğlendirdi hem öğretti
Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.
Gazimağusa teknoloji geliştirme bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı.
Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
Sertoğlu Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Demir’den, Milli Eğitim Bakanı Özyiğit’e Eleştiri: “Toplumumuzun sigortası olan din ve eğitimiyle uğraşmayı bırakın”
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti
Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim