Eroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Ve Meclis Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı ve belediye meclis üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, kabul sırasında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bilgi vererek, kendisinin diğer adaylar yanında halk tarafından tanınmanın avantajını yaşadığını, diğer adayların ziyaretlere ve gezilere kendisinden çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

1976 yılından beri aktif siyasetin içinde olduğunu kaydeden Eroğlu, son beş yıldır da Cumhurbaşkanı olarak müzakere masasında Kıbrıs’ta bir çözüm şansı yakalamaya çalıştığını belirtti.

Eroğlu, bugüne kadar Rumların uzlaşmazlığı neticesinde anlaşmaya varılamadığını vurgulayan Eroğlu, Rum tarafı AB’ye üye olduktan sonra uzlaşmazlıklarının da arttığını kaydetti. Eroğlu, Rumların kısa bir süre önce tam da pazarlık safhasına gelinmişken yine müzakere masasından kaçtığını anımsatarak, Rumların Türkiye’den gelen sismik araştırma gemisinin geri çekilmesi ve bir daha göndermeyeceklerinin garantisini istediklerini, anlattı.

Rumların ortaya koyduğu önkoşulları Türkiye gibi büyük bir dünya devletinin her koşula evet demesinin söz konusu olamayacağını dile getiren Eroğlu, Rum liderin şu an ameliyat sürecinde olduğunu kendisinin de geçmişte ameliyat olduğunu 1 ay sonra müzakere masasına döndüğünü hatırlatarak “Anastasiadis’in niyeti varsa 1 ay sonra o da masaya gelir müzakerelere devam eder” dedi.

Eroğlu, bu tür davranışların dünyanın dikkatini çekip uzlaşı göstermeyen tarafın Rumlar olduğunun anlaşılmasını beklerken ABD Başkan yardımcısının Kıbrıs’a gelerek Rumların stratejik dostu olduğunu açıklamasının Rumlara müzakere masasından kaçmaları konusunda destek verdiğini söyledi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNE DESTEKLERİNİN BİLİNCİNDEYİZ

Eroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’le yıllardır dost olduklarını belirterek Belediye seçimlerindeki başarılarından dolayı kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin kültürel etkinliklerini yakından takip ettiğini ve folklor konusunda ünlerinin ülke dışına çıktığını ifade eden Eroğlu, folklor alanında KKTC’ye gösterdikleri desteğin de öneminin bilincinde olduklarını söyledi.

AKGÜN

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, KKTC’ye geliş nedenlerinin en önemlisinin Eroğlu’na Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek belirtmek ve kardeş belediyeleri olan Güzelyurt, İskele, Lapta ve Değirmenlik belediyeleriyle de görüş alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi.

Eroğlu’nun Kıbrıs Türklerini verdiği hizmetlerin bütün dünya tarafından bilindiğini kendilerinin Annan Planı’nı istememesine rağmen Kıbrıs Türk halkının evet dediğini ancak Rum tarafının her zamanki gibi hayır diyerek yine müzakere masasından kaçtığını söyleyen Akgün, dünyanın artık anlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu görmek zorunda olduğunu vurguladı.

Akgün, dünyada söz sahibi olanların artık Kıbrıs’ta bir çözüm için ellerini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, 2015 yıllında sorunların çözülüp Kıbrıs Türk halkının daha mutlu günler yaşamasını temenni etti.

Akgün, kabulün sonunda Büyükçekmece Belediyesi’nin kültürel etkinliklerini anlatarak folklor alanında aldıkları çeşitli ödülleri sıraladı ve KKTC’deki ekipleri de uluslararası festivallerde yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.