EROĞLU: “BU TOPRAKLARA VATAN DİYEN HERKESLE DEVLETE SAHİP ÇIKILMALI”

3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU, ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ’Nİ KABUL ETTİ

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Sebahattin Kurt başkanlığındaki Çukurovalılar Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Çukurovalılar Derneği Başkanı Sebahattin Kurt, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından yeni bir yapılanmaya gittikleri dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurt, yaklaşık 780 üyesi bulunan derneğin güzel işler başarabilmek adına çalışmalar yaptığını anlattı.

Kurt, uzun yıllardır siyasetin içinde olan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ülkeye yaptığı önemli katkıları takdirle karşıladıklarını söyledi.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, uzun yıllar siyasetin içinde bulunduğunu, bu süre içinde halkın kendisine birçok görev verdiğini belirterek, bugüne kadar aldığı görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

“Hepimiz aynı topraklardan gelerek burayı vatan yaptık” diyen Eroğlu, birlik beraberlik içinde, bu topraklara vatan diyen herkesle devlete sahip çıkılmasının önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının en büyük şansının Anavatan’dan aldığı güç olduğunu ifade eden Derviş Eroğlu, Anavatan Türkiye sayesinde Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşadığını söyledi.

Eroğlu, her ülkede olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar bulunduğuna değinerek, önemli olanın huzur ve güven içinde sorunların üstesinden gelebilmek olduğunu belirtti.

Rumların uzlaşmazlıkları nedeniyle Kıbrıs’ta yıllardır bir anlaşmaya varılamadığını ifade eden Derviş Eroğlu, KKTC’ye sahip çıkılarak, Rumlara muhtaç olunmadığının hem dünyaya, hem de Rumlara gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Eroğlu, Kıbrıslı Türklerin, kendi bayrağı, kendi devletinin çatısı altında huzur ve güven içinde yaşaması için çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmalar ardında, Çukurovalılar Derneği, Eroğlu’na anı plaketi takdim etti.