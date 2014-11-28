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Eroğlu Birlik Platformu'ndan Heyet Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Türk Dünyası Birlik Platformu Kıbrıs Temsilciliği’nden  bir heyeti kabul etti.

Eroğlu Birlik Platformu'ndan Heyet Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Türk Dünyası Birlik Platformu Kıbrıs Temsilciliği’nden  bir heyeti kabul etti.

28 Kasım 2014 Cuma 10:30
Eroğlu Birlik Platformu'ndan Heyet Kabul Etti
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 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Türk Dünyası Birlik Platformu Kıbrıs Temsilciliği’nden  bir heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Türk Dünyası Birlik Platformu Kıbrıs Temsilcisi Kadir Celep, KKTC’de temsilcilik açtıklarını söyledi .

Celep, Türk dünyasından gelen öğrencilere ilgisini bildiği için Eroğlu’ndan görüş almak, çalışmalarını ve projelerini aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu da,  Türk Dünyası Birlik Platformu Kıbrıs Temsilciliği’nin kurulmasının karşılıklı işbirliğinin başlaması anlamına geldiğini dile getirdi ve KKTC ile Türk dünyası devletlerinin ilişkisinin pek gelişmiş olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.

Türk dünyası devletlerinin de bazı sıkıntıları olduğunu, zaman zaman baskılara  maruz kaldıklarını belirten Eroğlu, işbirliğinin gelişmesinin, birlik içerisinde hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Celep Eroğlu’na bir de plaket sundu.

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