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Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"

3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU TÜRKİYE GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI CEVAHİROĞLU’NU KABUL ETTİ

Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"

3. CUMHURBAŞKANI EROĞLU TÜRKİYE GENÇLİK VE SPOR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI CEVAHİROĞLU’NU KABUL ETTİ

29 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu’nu kabul etti.

Eroğlu’nun ofisinde saat 11.00’de gerçekleştirilen ziyarette konuşan Cevahiroğlu, Eroğlu’na saygı, sevgi ve Türkiye’deki gençlerin selamını iletti; Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm anlaşması olacağına yönelik inanç belirtti.

EROĞLU: “KIBRIS TÜRK TARAFI MÜZAKERE MASASINA MAHKUM OLMADIĞINI DÜNYAYA GÖSTERMELİ”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, Cevahiroğlu’nu okul yıllarından tanıdığını, Cevahiroğlu’nun Kıbrıs konusundaki hassasiyetini bildiğini belirtti. Eroğlu, Kıbrıs konusundaki tartışmaların yoğun olduğu dönemde Cevahiroğlu’nun KKTC’de öğrenci olduğunu söyledi.

Eroğlu, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu’nun KKTC’deki kurumlarla iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceği gibi derneklerin bir birinden yarar sağlayacağını da kaydetti.

Kıbrıs’ta müzakerelerin 1968 yılından bu yana devam ettiğini kaydeden Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının artık müzakere masasına mahkum olmadığını, Kıbrıs’ta sonuç alıcı bir anlaşmaya varılamayacaksa, alternatifsiz olmadığını tüm dünyaya göstermesi gerektiğini söyledi.

“ALTERNATİFLERİNİ GÖSTERMESİ GEREKİR”

KKTC’nin dünyanın tanımadığı bir devlet olarak görülse de bir gerçek olduğunu dile getiren 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum tarafının da Türk tarafının daha yıllarca müzakere masasında oturmaya mahkum bir halk ve devlet olmadığını görmesi gerektiğini, bir anlaşma olacaksa koşullarının ortada olduğunu olamayacaksa da Kıbrıs Türk halkının alternatiflerini göstermesi gerektiğini belirtti.

Yıllarca özgürlük için mücadele ettiklerini ve özgürlüğü bir devletle taçlandırdıklarını dile getiren Eroğlu, şimdi bir devletleri olmasına rağmen Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşma arayışı içerisinde olduklarını ifade etti. Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının bir elli yıl daha masada tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 29.11.2018 14:37
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