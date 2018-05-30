Eroğlu BES’i ziyaret etti…

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyeleri adayları, Belediye Emekçileri Sendikası (BES)’e ziyarette bulunarak, Başkan Mustafa Yalınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.





DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gencay Eroğlu ziyarette yaptığı konuşmada BES çalışanlarının varını yoğunu ortaya koyarak zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti.





Eroğlu “bazılarının bilerek ve isteyerek ‘Gencay Eroğlu seçilirse belediyeden çalışanları çıkaracak’ şeklinde söylentiler yaydığını” duyduklarını kaydetti ve “Buradan altını çizerek söylüyorum ki, Gencay Eroğlu asla çalışanların ekmeğine göz dikmez, böyle bir anlayışta olmaz. Bilakis, Gencay Eroğlu, çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi, daha iyi özlük haklarına sahip olması için çeşitli tedbirler düşünmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızı da elbette ki belediyemizde örgütlü BES ile birlikte istişare edecektir” dedi.





Bu bağlamda, disiplin ve performansın çok önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, herkese eşit şekilde davranmak, kimseyi ayırmamak şeklinde bir anlayışları olduğunu söyledi.



Eroğlu, “Performans yönetimi tüm dünyada geçerli olan, hakça adilce bir düzenlemedir. Bizim de bu konuda çalışmalarımız olacak. Amacımız belediyemizdeki verimi artırmak, performansını yüksek tutanları ödüllendirmektir” diye konuştu.

Kişisel gelişime çok değer verdiklerini, çeşitli eğitimlerle çalışanların daha da çağdaş hizmet sunmasını amaçladıklarını dile getiren Eroğlu, şubeler arasında ayrım yapmadıklarını, belediyenin her şubesine eşit değeri vereceklerini kaydetti.

Eroğlu “Güzel adamızın tek tanınmış kurumu olmasına rağmen bunu gerekli ölçüde kullanılmıyor. Belediye yönetimi Lefkoşa’nın gelişimi ve insanlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyerek , sunulan tüm kaynaklarını kullanmaktan geri durmayacağız” dedi.