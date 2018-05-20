Eroğlu, bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneği ile Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.
Ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret eden Eroğlu, Başkan Sedat Hacımehmetile ortopedik engellilerin Lefkoşa’da daha sağlıklı ulaşım ve kent içindeki yaşam kalitelerini yükseltebilmelerini sağlayacak projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Gencay Eroğlu ve ekibi, Lefkoşa Belediye Evleri’ni de ziyaret ederek halkın sıkıntılarını ve şikayetlerini dinledi.