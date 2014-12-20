Eroğlu: “Anlaşma İstiyorum Ama Rum’un İstediği Gibi Değil Halkımın İstediği Gibi”

CUMHURBAŞKANI GÜZELYURT’U ZİYARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için halen masada olduğunu ifade ederek, Rum Yönetimi’nin masaya gelmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının ve kendisinin çözüm istediğine dikkat çeken Eroğlu, “Anlaşma istiyorum. Ama Rum’un istediği gibi değil kendi halkımın istediği şekilde bir anlaşma istiyorum. Kaldı ki ben masadayım; kalkan Rum tarafıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün, Güzelyurt’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu’na Güzelyurt ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve DP-UG Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Güzelyurt Milletvekilleri Kemal Dürüst ve Ali Pilli, UBP eski milletvekili Ahmet Çaluda, eski bakan ve milletvekili Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve DP-UG Güzelyurt İlçe Başkanı Türkay Tokel ve DP-UG Lefke İlçe Başkanı Özkan Mavioğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güzelyurt’ta sırasıyla; Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Güzelyurt açık pazarı, Sağlıklı ve Onurlu Yaşam Derneği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ziyaretlerinde ilgililer ve vatandaşlarla sohbet etti, pazardan alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Güzelyurt ziyareti çerçevesinde önce Baf Ülkü Yurdu spor kulübünü ziyaret etti ve kulüp yöneticileriyle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Eroğlu ardından, açık pazar yerine giderek, hem alışveriş yaptıi hem de vatandaşlarla konuştu.

Cumhurbaşkanı Eroğlu daha sonra, Sağlıklı ve Onurlu Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Cemal Kılıç burada yaptığı konuşmada, Eroğlu’nu adaylığından dolayı tebrik ederek, “Dernek olarak tarafız. Biz verdiğiniz mücadeleden, devletten ve Anavatan Türkiye’den tarafız” diye konuştu.

“MÜCADELE HENÜZ BİTMEDİ”

Cumhurbaşkanı Eroğlu da, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve dünyada hak ettiği yeri alma mücadelesinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu dolayısıyla henüz bitmediğine dikkati çekti.

“Kıbrıs Türkü’nün yıllarca süren mücadelesi, özverisi ve 20 Temmuz 1974’te başlayan Barış Harekatı ile bu coğrafyada bir devlet kuruldu” diyen Eroğlu, müzakere masasında da, bu mücadelenin düşündükleri şekilde sonuçlanması için aday olduğunu belirtti.

Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Masadayız. Bu masada verilen mücadelenin düşündüğümüz masada sonuçlanması için, her türlü zorluklara rağmen sonuçlandırılması için oldum. Bir kenara çekilebilirdim. Ama hem UBP, hem DP-UG, hem de halkımız arkanızdayız dediler. Halkımızdan teşvik ve destek geldi ve yola devam kararı aldık.

Kıbrıs konusu düşündüğümüz manada, dünyanın da onaylayacağı bir sonuca ulaşılmadığı ve yaşanabilecek kritik dönemeçleri bildiğim için, halkımızın maceraya sürüklenmemesi, haklarımızın dirayetle savunulması için müzakere masadında olmam gerektiği düşüncesiyle aday oldum. İnşallah başaracağız. Veriler bunu gösteriyor.”

“ANLAŞMA İSTİYORUM”

Masadan kaçan tarafın Rum yönetimi olmasına rağmen, bazı siyasi partilerin basit siyasi hesaplar uğruna hala kendisini “uzlaşmaz” diye suçlama gayreti içinde olduğunu anımsatan Derviş Eroğlu, “Anlaşma istiyorum. Ama Rum’un istediği gibi değil kendi halkımın istediği şekilde bir anlaşma istiyorum. Kaldı ki ben masadayım; kalkan Rum tarafı. Ona bakmıyorlar. Onu dünyanın gözüne sokacaklarına benimle uğraşmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“5 YIL ÇOK ÖNEMLİ”

Önümüzdeki 5 yılın oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Bu yılda ne olup olmayacağını göreceğiz. Bu 5 yılda çözüm olmazsa hep beraber oturup karar vereceğiz” dedi.

Eroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bundan sonraki görevde de yine birbirimize sarılarak, inanarak istediğimizi alacağız diye düşünüyorum. Bu devletib varlığı o yüzden çok önemlidir. Müzakerelerin sonuna doğru geldiğimiz için süreç kritiktir. Bu 5 yılda atacağımız adımlar istediğimiz sonucu almamıza yardımcı olacaktır.”

KIBRIS TÜRK NARENCİYE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET

Sağlıklı ve Onurlu Yaşam Derneği’ne yaptığı ziyaret sonrası Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’ni ziyaret eden Eroğlu’nu burada birlik başkanı Ali Alioğlu ve birlik üyeleri karşıladı.

Alioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Eroğlu’nu Güzelyurt’ta görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Yıllarca müzakere masalarında verilecek bölgelerin başında gelen Güzelyurt’un ve insanımızın hassasiyetini biliyor. Biz kendisine hem müzakerelerde hem de adaylık sürecinde başarılar diliyoruz” dedi.

“MÜZAKERE DEVAM EDİYOR AMA MASADA SADECE BİZİZ”

Eroğlu ise yaptığı konuşmada, “müzakerelerin devamı için” masada sadece Kıbrıs Türk tarafının bulunduğunu söyledi. “Bize göre gerçek olmayan, kendilerince yaratılan sebeplerden masayı terk etmişlerdir” diyen Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Mühim olan masaya gelmeleridir. Masaya gelmeden anlaşma olması mümkün değildir. Eğer gelmezlerse, başka formüller gündeme gelebilir. Şu an için bir çıkmaz içerisindeyiz. Masada çok aşırı isteklerde bulunduklarını biliyorsunuz. Sadece barış ve çözüm isteriz demekle bir şey olmuyor, olamaz. Rum tarafının istediklerine ne diyorsunuz? Bu da önemli. Geçen 4 yıl içerisine, halkımızın istekleri ne ise onları masaya taşıdım. Antlaşmadan yanayım ama halkımı perişan edecek şeylere de sırf bana barışçı desinler diye evet diyecek bir kişi değilim.”

“ÜRETİCİ ÜRETİM İÇİN ÜRÜN BEDELİNİ ALMALIDIR”

Narenciye üreticilerinin sorunlarına da değinen Eroğlu, yaşanan sıkıntıları yakından takip ettiğini kaydetti.

“Yeni yıla gireceğimiz bu günlerde, bu yılın başında verdiğiniz ürünün ücretini henüz almış değilsiniz. Üretici üretim yapmak için ürün bedelini alması gerekmektedir. Bu sene maalesef ilk kez, yıl sonu gelmesine rağmen üretici bedelini alamadı” diyen Eroğlu, asli görevi pazar bulma olan Cypfruvex’te de sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Eroğlu ayrıca, devletin özellikle üretici kesime borcunu geciktirmeden ödemesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı son olarak, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliğini de ziyaret ederek, üreticilerin sorunlarını dinledi, Kıbrıs sorunu hakkında bilgi verdi.

SERHATKÖY ZİYARETİ

Eroğlu son olarak da Serhatköy’ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Eroğlu burada, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.