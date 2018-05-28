

EROĞLU, ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI



Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, adaylık başvurusunu yaptı.



Eroğlu, Genel Başkan Serdar Denktaş ve bir grupla Yüksek Seçim Kurulu’na giderek başvurusunu gerçekleştirdi. Eroğlu ile birlikte, belediye meclisİ adayları da başvurularını yaptı.Burada basına açıklama yapan Eroğlu, “Daha iyi, daha temiz, daha güzel bir Lefkoşa için, halkımızı kucaklamak için yola koyulduk” dedi.Seçimlere katılan tüm DP adaylarının yanı sıra, diğer partilerin adaylarına da başarı dileyen Eroğlu, “Seçim en temel haklarımızdan birisidir ve temenni ederim ki güzel, temiz bir seçim olur. Kıbrıs Türk halkına da yakışan budur” diye konuştu.Başvurunun ardından Lefkoşa sokaklarını gezerek vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Eroğlu, çok sayıda projesi olduğunu, esas olanın halkın katılımı ile çağdaş bir belediyecilik anlayışını getirmek olduğunu söyledi.