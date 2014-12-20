Eroğlu, “21-25 Aralık Mücadele Ve Şehitler Haftası”nın Başlaması Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla bakmak istediğini, savaşsız bir dünya arzuladığını, bu nedenle samimiyetle masa başında Kıbrıs’ta var olan gerçeklerin dikkate alındığı bir çözüm için çaba harcadıklarını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, Rumların Kıbrıs Türkü’nü yok etme amaçlı Akritas planını uygulama hedefine ulaşamamalarının nedeninin “Kıbrıs Türk halkının özgürlük tutkusu ve Anavatan Türkiye’nin tüm tüm güçlüklere rağmen Kıbrıs Türk halkına kol kanat germesi” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi. Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’inde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir.

Herkes bilmelidir ve kimse çarpıtmamalıdır ki 1960’ta Rumlarla ortaklaşa kurduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti Rum-Yunan ikilisinin asla içine sinmemişti. Rumlar tüm Kıbrıs’ın egemeni olmak istiyorlardı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bu hedefleri için bir ara durak olarak görüyordu.

Bu nedenle 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs Türklerini yok etme planı olan Akritas yürürlüğe konulmuş ve kısa sürede Ada’nın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflenmişti.

Bu hedefe ulaşamamışlarsa bunda başlıca etken Kıbrıs Türk halkının özgürlük tutkusu ve Anavatan Türkiye’nin tüm güçlüklere rağmen Kıbrıs Türk halkına kol kanat germekteki kararlı davranışıdır.

Birileri çarpıtmaya çalışsa da Tahtakale, Küçük Kaymaklı Kumsal, Ayvasıl, Baf, Limasol Larnaka, Mağusa’da yapılan saldırıların tek hedefi, Kıbrıs’ı Yunan egemenliği altına sokmaktı ve bunun için her türlü vahşete, şiddete başvurulmuştu.

O bilinç ve direniş çeşitli zamanlarda düzenlenen Rum saldırılarına rağmen kalıcı özgürlüğün başladığı, devletimizin üzerinde kurulduğu coğrafyanın ortaya çıkmasını sağlayan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar sürdü.

Bugün eğer bir Devletimiz varsa, bu topraklarda güven içinde yaşıyor, daha güzel bir gelecek için uğraş verebiliyor, Kuzey Kıbrıs’a vatanımız diyebiliyorsak bu, 21-25 Aralık’ta verilen mücadele sayesindedir.

51 yıl sonra bugün hala Kıbrıs’ta kalıcı bir antlaşma yapılamıyorsa bunun sebebi Rum-Yunan ikilisinin hala o günlerin zihniyeti ile hayal kurmaya devam etmesidir.

Rumlar eğer bizim kendileri kadar eşit bir Halk olduğumuzu idrak etse,Yunanistan’la birlikte gün gele Ada’yı hegemonyaları altına alabilecekleri hayalinden vazgeçebilseler bir antlaşmaya varmamak için ortada neden kalmayacaktır.

Biz iyi niyetle, bir an önce Kıbrıs konusunda bir antlaşamaya varmak için çabaladıkça Rum tarafı kaçmakta, Dünya’nın kendilerine haksız bir şekilde bahşettiği Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını aleyhimize kullanarak bizi bir gün oyuna getirip 1974 öncesine dönülebileceğini tasarlamaktadır.

Oysa biz geleceğe umutla bakmak, Kıbrıs’ı bir barış adasına dönüştürmek istiyoruz. Savaşsız bir dünya arzuluyoruz.Bu nedenle samimiyetle masa başında oturuyor, Kıbrıs’ta var olan gerçeklerin dikkate alındığı bir çözüm için çaba harcıyoruz.

Rum tarafı eğer samimi ise bir an önce önkoşulsuz olarak masaya dönmeli ve Kıbrıs meselesini artık tarihe gömmeliyiz.

Bugünkü nesiller bizden bunu bekliyor.

Barışçıyız ama herkes de bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu güven altına almayacak maceralara da sürüklenmeye asla niyetimiz yoktur.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 51 yıldır uzlaşmaz taraf olan Rum tarafına prim vermekten vazgeçmeli, Rum tarafını çözüme zorlayacak bir starteji izlemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle,aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı dünya durdukça o günleri ders çıkarmak için unutmayacak, özgürlük ve vatan için verilen kahramanca mücadeleyi hep yaşatacaktır.”