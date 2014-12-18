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Erken Teşhisle AIDS’ten Korunmak Mümkün

Bağışıklık sistemini çökerten HIV virüsünün erken teşhis ve tedavisi, AIDS’e dönüşmesini engelleyebiliyor.

Erken Teşhisle AIDS’ten Korunmak Mümkün

Bağışıklık sistemini çökerten HIV virüsünün erken teşhis ve tedavisi, AIDS’e dönüşmesini engelleyebiliyor.

18 Aralık 2014 Perşembe 10:46
Erken Teşhisle AIDS’ten Korunmak Mümkün
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Hızlı kilo kaybı, öksürük, tekrarlayan yüksek ateş, aşırı yorgunluk, uzun süren ishal, hafıza kaybı, depresyon ve başka nörolojik rahatsızlıklarla kendini belli eden HIV enfeksiyonun görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olan bu virüs, erken evrede tespit edilip uygun tedaviye başlanırsa, AIDS’e dönüşmesi engellenebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uzman Dr. Çiğdem Erol, HIV virüsünden korunma ve tanı yöntemlerini paylaştı.

HIV virüsü AIDS’e nasıl dönüşür?
HIV, kişilerin bağışıklık sistemlerini zayıflatarak fırsatçı enfeksiyonlara açık hale getirir. AIDS, HIV tarafından oluşturulan bir hastalıklar bütünüdür. Günümüzde tedavi olanaklarına ulaşamayan kişilerde AIDS’e gidiş daha sık görülürken, HIV taşıdığı erken dönemde tespit edilen ve uygun zamanda tedavi başlanan kişilerde bu durum çok nadir görülür. HIV, bulaştığı kişinin vücudunda yıllarca belirti vermeden kalabilir. Kişi eğer virüsü cinsel yolla almışsa, ortalama 8-10 yıl boyunca hiçbir belirti ortaya çıkmayabilir. Virüs kan yoluyla alınmışsa, alınan virüs miktarı daha fazla olduğundan, bu süre kısalarak 5 ay ile 2 yıl arasında değişebilir. Kişi virüsü aldığı andan itibaren başkalarına bulaştırabilir. Sonuçta, birden fazla hastalık ve kanserin ortaya çıkması ile AIDS oluşur ve eğer tedaviye başlanmazsa hastalık ölümle sonuçlanır.

HIV virüsü nasıl bulaşır?
HIV’in en yaygın bulaşma şekli, korunmasız cinsel ilişkidir. Her şekilde korunmasız cinsel ilişki ile HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kişiden kişiye geçebilir. Ayrıca HIV bulunan kan veya kan ürünlerinin nakli ya da doku ve organ nakilleriyle de bulaşma gerçekleşebilir. Ortak enjektör kullanımı ve HIV pozitif kan ile kirlenmiş aletlerle kesici delici yaralanmalar da diğer bir bulaşma yoludur. Bunların yanı sıra, HIV gebelik süresince, doğum sırasında ve emzirme ile bebeğe geçebilir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bulaşma oranı %20-30 arasındadır. Ancak HIV pozitif anne gebeliği süresince de tedavi görmeye devam eder ve gerekli önlemler alınırsa virüsün bebeğe geçiş riski %0,5’in altına kadar düşürülebilir.
Sosyal ilişkiler ise HIV’in kişiden kişiye bulaşmasına sebep olmaz. Dokunma, sarılma, el sıkışma ve HIV taşıyıcısıyla aynı ortamda bulunma virüsün bulaşma nedeni değildir. Ayrıca bu kişilerle aynı bardağı kullanmanın ya da ter ve tükürük gibi vücut salgılarıyla temas etmenin herhangi bir riski yoktur.

HIV virüsünden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Her cinsel ilişkide kondom (prezervatif) kullanılmalı
Kan ürünlerinin kontrol edilmiş ve güvenli olanları transfer edilmeli
Ortak enjektör (şırınga) kullanımından kaçınmalı
Bebeğe geçişi önlemek için gebelik öncesi ve sırasında HIV testi yaptırılmalı
HIV pozitif annenin doğumunda gerekli önlemler alınmalı
HIV pozitif anne bebeğini emzirmemeli


Erken tanı için ne zaman test yaptırmak gerekir?
HIV pozitif olup olmadığının anlaşılması için doğru zamanda doğru HIV testinin yaptırılması gerekir. Antikor testlerinin doğru sonuç vermesi için şüpheli temastan sonra 10-12 hafta beklemek gerekir. Ancak yüksek riskli temaslarda daha erken tanı için 2-3 hafta içerisinde antijen ve PCR yöntemleriyle tanı konulabilir. Korunmasız her türlü cinsel ilişki, güvenli olmayan kan alışverişi sonrası ve hamilelik öncesi HIV testi yaptırılması tavsiye edilir.Testler öncesinde, sırasında ve sonrasında mutlaka danışman hekim yardımı alınmalıdır.

HIV virüsü vücuttan atılabilir mi? AIDS hastalığının tedavisi mümkün mü?
HIV’i vücuttan tamamen atacak bir tedavi henüz bulunamadı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kronik hastalıklar listesinde olan HIV, 1996’dan bu yana mevcut gelişmiş ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabiliyor. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Geç HIV tanısı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisine yanıt verebilir. Tedavideki amaç; virüs sayısını azaltarak bağışıklık sistemine verilen hasarı en aza indirmek, CD4 hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklık istemini güçlendirmek, yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak.
 
Son Güncelleme: 18.12.2014 11:00
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