'Erken seçime değil istikrara ihtiyacımız var...'

Demokrat Parti Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısı, ülke gündemini değerlendirmek üzere dün akşam gerçekleşti. Parti Meclisi toplantı öncesinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleşti.

DP Genel Merkez binasında gerçekleşen toplantıda, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile DP Genel Sekreteri Afet Özcafer parti meclisine gerek hükümet icraatları, gerek ise ülke gündemi ile ilgili bilgi verdi. Parti Meclisi üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

Özcafer: “Her birimiz gücümüz ve imkânımız nispetinde devletimiz ve halkımız için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz”

Geç saatlere kadar süren toplantıda öncelikle DP Genel Sekreteri Afet Özcafer söz alarak, genel sekreterliğe seçildiği günden bu güne, gerçekleştirdiği genişletilmiş ilçe toplantıları, istişare ve değerlendirmeleri hakkında detaylı bilgileri paylaştı.

Güncel konular hakkında gelişmeleri sık sık parti meclisi üyeleri ile paylaşmanın çok daha sağlıklı olacağına inanç belirten Özcafer, özellikle muhalefetin hükümete ve partiye yönelik yaptığı haksız eleştirilere daha sağlıklı ve gerçekçi yanıt vermenin de elzem olduğunu, bu bilinçle hareket ederek önümüzdeki günlerde partililere yönelik hizmet içi eğitimlerin gerçekleşeceğini söyledi. Bu toplantıların bir söyleşi şeklinde yapılacağını ve rutine bağlanacağından bahsetti.

Son günlerde çok sık dile getirilen ‘erken seçim’ çağrılarını da gündemine taşıyan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, ülkenin erken seçime değil, istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Genişletilmiş ilçe toplantılarını tamamladıktan sonra yakında köy ziyaretlerini de gerçekleştireceklerini söyleyen Özcafer; “halkın ayağına gidip, sorunları yerinde tespit etmek için yine yollarda, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bilgi ve iletişim çağında olduğumuzun bilinciyle hareket ederek tüm partililerle birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceklerini de sözlerine ekledi; “her birimiz gücümüz ve imkânımız nispetinde devletimiz ve halkımız için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Denktaş:

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, genel sekreter Afet Özcafer’in genel başkan adına hareket eden, konuşan, söz alan, sırasında söz veren yetkiye sahip olduğunun bilinmesi gerektiğini ve yokluğunda gerçekleştirdiği istişarelerin oldukça verimli olmasının memnuniyetini yaşadığını belirterek sözlerine başladı.

Ardından parti tüzüğünde de yer alan ‘Başkanlık Divanı’ hakkında konuşan Denktaş, yeni dönemde 10 kişiden oluşan Parti Genel Başkan Yardımcılığına bugün için iki kişiyi tespit ettiğini, gelecek günlerde de diğer isimleri yine parti meclisine sunacağını söyledi.

Hükümet icraatlar hakkında da bilgiler veren Denktaş özellikle; kamu çalışanları hakkında alınan kararlar, maaşlara yansıyan düzenlemeler, mesai saatleri, istihdamlar, devlet madalyaları, doktorların çalışma saat ve maaşlarının düzenlenmesi, hayvancılara sağlanan gelirler ve diğer iyileştirmeler hakkında teker teker ayrıntılı bilgiler aktardı.