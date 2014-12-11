Erkek Arkadaşının Babası Taciz Edince...





BEYKOZ’da erkek arkadaşının babası 54 yaşındaki Muammer İ.’yi cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek önce başına kurşun külçeyle vuran daha sonrada bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Ayşe D. polis tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili öldürülen Muammer İ.’nin 17 yaşındaki oğlu E.İ.’nin de Çocuk şube müdürlüğünde gözaltına alındığı öğrenildi.



Beykoz’da önceki gece meydana gelen olayda bir süre önce eşinden ayrılan Muammer İ., 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu. Başına sert bir cisimle vurulduktan sonra bıçaklandığı anlaşılan Muammer İ.’yi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için polis harekete geçti.



Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler Muammer İ.’nin evinde bir süre önce oğlunun arkadaşı olarak gelen Ayşe D.’nin de kaldığı tespit edildi. Olaydan sonra ortadan kayboldukları anlaşılan oğul E.İ. ve Ayşe D. kısa süre sonra yakalandı. Poliste yapılan sorgusunda Ayşe D.’nin Muammer İ.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu olayı bunun intikamını almak için yaptığını söylediği öğrenildi. Poliste ifade veren şüpheli Ayşe D. "Olay gecesi alkol alıp sızdı. Bana tacizde bulunmasını engellemek için yanıma yaklaşık 2 kilo ağırlığında kurşun bir külçe ve bıçak almıştım. Onun uyuduğunu fark edince yerimden kalktım. Önce başına kurşun külçeyle vurdum. Ardından bıçakladım. Daha sonra oradan kaçtım." dedi.



Poliste işlemleri tamamlanan Ayşe D. , Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşı küçük E.İ. ise Çocukları Koruma Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.