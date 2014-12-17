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Erk: “Derya’ya Karşı Başlatılan Saldırıları Barış Ve Çözüm Yanlısı Tüm Kesimler Kınamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı yapılan “saldırıları” barış ve çözüm yanlısı tüm kesimlerin kınaması gerektiğini belirtti.

Erk: “Derya’ya Karşı Başlatılan Saldırıları Barış Ve Çözüm Yanlısı Tüm Kesimler Kınamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı yapılan “saldırıları” barış ve çözüm yanlısı tüm kesimlerin kınaması gerektiğini belirtti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:40
Erk: “Derya’ya Karşı Başlatılan Saldırıları Barış Ve Çözüm Yanlısı Tüm Kesimler Kınamalı”
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı yapılan “saldırıları” barış ve çözüm yanlısı tüm kesimlerin kınaması gerektiğini belirtti.

CTP-BG Genel Sekreteri Erk yaptığı açıklamada, “Doğuş Derya’ya karşı köhneleşmiş zihinlerin başlattığı saldırı kampanyası bildiğimiz cenahların kurgulanmış senaryolarıdır” diyerek, “tarihi kendi şoven aklına göre yazanların gerçeklere tahammülü olmadığını, çünkü onların halkların yaratılan düşmanlıklar üzerinden, bölünmesinden ve statükodan beslendiğini” söyledi.
Dünyada yaşanan savaşlarda sonsuz acılar çeken insanoğlunun artık ehlileşmesi ve hatalarıyla yüzleşerek itiraf etmesi gerektiğini ifade eden Erk, “Birleşik Kıbrıs’ı kurmanın, federalizmi yaşatmanın birinci yolu budur” dedi.

Derya’nın acıların iki taraf için de ortak olduğunu söylemekle barışın önemine ve ihtiyacına değindiğini kaydeden Erk, savaşlarda kadınların yaşadığı acıların büyüklüğünün de binlerce kitaba, filme ve belgesele konu olduğunu anımsattı.

Erk, “sosyal medyada seviyesiz küfür ve yorumlarda bulunan kişilerin niteliğinin de bir kez daha gözler önüne serildiğini” belirterek, “Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bertan Zaroğlu’nun temsil ettiği kitlenin kendisiyle aynı nitelikte olmadığından eminiz ancak Zaroğlu, milletvekilimize sarf ettiği sözlerle niteliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Her fırsatta değerlerimize saldırmayı görev edinen bu kişi hakkında oturup düşünmenin zamanı gelmiştir. Böyle insanları yurttaş yapanların sorgulanması gerekmektedir. Ve hatta bir an önce bu kişinin yurttaşlığının yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.

DEVRİMCİ KOMÜNİST BİRLİK: “İNSANLIK SUÇU İŞLEYENLER HESAP VERSİN!”

Öte yandanDevrimci Komünist Birlik sözcüsü Yusuf Alkım, CTP-BG milletvekili Doğuş Derya’nın, 15 Aralık günü yaptığı konuşmasında, 1974’te yaşanan olaylara değinerek, cesur ve yürekli bir adım attığını söyledi.
Kıbrıs’taki tüm toplumların çok büyük acılar yaşadığını söyleyen Alkım, “Bu acılar farklı etnik kökenlere sahip olan Kıbrıs halkının her bir toplumunu da derinden yaralamıştır” dedi.

Kıbrıs halkını bölerek bir birine kırdırtan egemenlerin; ülkedeki tüm toplumlara karşı bir dizi suç işlediğini ve toplumlar arasında düşmanlık tohumları ekmeye çalıştığını savunan Alkım, Doğuş Derya’nın bu gerçeklere parmak bastığını belirtti.

Alkım, “Devrimci Komünist Birlik olarak bizler onun bu duruşunu desteklemekte, ona karşı yapılan faşizan saldırıları en sert şekilde kınamakta ve dayanışmamızı sunmaktayız” dedi.

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