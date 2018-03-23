ERHÜRMAN:“SEÇİM YASAKLARI 60 GÜNDÜR. YASAL DEĞİŞİKLE 40 GÜNE İNDİRİLMESİ ÇALIŞMASI VAR"

“YEREL SEÇİMİN 1 TEMMUZ’DA OLMASI İLE İLERİ SAAT UYGULAMASI YARINKİ BAKANLAR KURULU’NUN GÜNDEMİNDE”

“VAKIFLAR VE DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ TARAFINDAN KİRALANAN MALLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELERE KRİTER GETİRECEĞİZ”

“SINIRLI OLANAKLARA RAĞMEN DÖVİZ KONUSUNDA YAPILABİLECEKLER VAR”

BAŞBAKANDAN, SINIR KAPILARI KONUSUNDA RUM TARAFINA ÇAĞRI: “ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN”

“SÖZLEŞME ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEYENLERİN SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLECEK”

Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanan mallarla ilgili düzenlemelere kriter getireceklerini açıklayarak, “Ya bu düzene geçeriz ya da tartışmaların içinde boğulur gideriz” dedi.

Hangi malların kimlere hangi kriterlerle kiralandığının bilinmediğini belirten Başbakan, “Bu ülkedeki sorun kriter sorundur. Hangi evkaf taşınmazı, hangi kritere göre kiraya verildi, bilen var mı?” diye sordu.

Başbakan Tufan Erhürman, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında soruları da yanıtladı. Sınır kapıları konusunda Rum tarafına “Üzerinize düşeni yapın” çağrısı da yapan Başbakan, “Sayın Anastasiadis, müzakerelerin başlaması konusunda bizi çok da umutlandıran bir tavır içinde değil. Hiç olmazsa geçmişte verilen sözlerin gereği yerine getirilsin” dedi.

“Yerel seçimler” “döviz”, “kiralanan mallar”, “sınır kapıları” konuları üzerine konuşan Başbakan, yerel seçimin 1 Temmuz’da olmasının da yasaya uygun olarak ileri saat uygulamasına geçilmesinin de yarınki Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirtti.

Dövizdeki artış konusunda Merkez Bankası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın verilerinin birlikte değerlendirileceğini söyleyen Erhürman, “Sınırlı olanaklara rağmen yapılabilecekler var” şeklinde konuştu.

İLK SORU YEREL SEÇİMDEN GELDİ

Basın toplantısında ilk olarak yerel seçimler ve seçim yasaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan, “Seçim yasakları 60 gündür. Yasal değişikle 40 güne indirilmesi çalışması var. İlla bu olacak diye bir şey yok ama çalışma var” dedi.

Yerel seçimlerin yasaya göre haziran ayı sonunda olması gerektiğini, ancak haziran sonunun üniversite sınavlarına, bir hafta öncesinin de bayrama denk geldiğini belirten Erhürman, “Yasada küçük bir değişikle yerel seçimlerin 1 Temmuz’da ya da Temmuz içinde yapılması söz konusu olabilir. Konuyu yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Erhürman, 4 partinin ‘yerel seçimlerde her beldede ittifak yapacağız’ şeklinde çalışması olmadığını, hangi beldede hangi adayın belirleneceği konusunda komiteler düzeyinde toplantılar yapıldığını belirtti.

Komitelerin 3 kez toplantı yaptığını ve görüşlerin olgunlaştığı söyleyen Başbakan, bu hafta başında genel başkanlar ve sekreterler düzeyinde yapılacak toplantıda konunun karara bağlanacağını açıkladı.

Seçim yasaklarının projelere engel olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Erhürman, seçim yasaklarına girilecek diye hiçbir şey yapılmayacağının düşünüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Erhürman, projelerle ilgili ihtiyaçların yasaklarla sınırlı olamayacağını belirtti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ… “SINIRLI OLANAKLARA RAĞMEN YAPILABİLECEKLER VAR”

Dövizdeki dalgalanmayla ilgili soru üzerine Başbakan, Merkez Bankası yetkilileri ile görüştüğünü ve iki konuda rapor talep ettiğini söyledi.

Başbakan, raporların dövizdeki artış karşısında nasıl rahatlama sağlanacağı, bankalar nezdinde ne yapılabileceği ve kriz planı hakkında olduğunu aktardı.

Erhürman, bankalar nezdinde ne yapılabileceğiyle ilgili raporun hazırlandığını ve kendisine iletildiğini söyleyerek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da döviz konusunda bir çalışması olduğunu anımsattı.

Başbakan, Merkez Bankası ile bakanlığın verilerinin birleştirilerek değerlendirileceğini, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu toplayıp bu konuda karar üreteceklerini söyledi.

Dövizdeki dalgalanmalarla ilgili mücadelenin sınırlı olduğunu ancak geçmiş dönemlerde de bu alanda uygulamalar yapıldığını belirten Tufan Erhürman, “Sınırlı olanaklara rağmen yapılabilecekler var” dedi.

KKTC’de Türk Lirası kullanıldığını ancak kamuoyunda gelirlere göre borçlanma konusunda yeterli algı olmadığını belirten Başbakan, bu konuda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı.

KTHY BİNASI: “MAHKEME KARARI NE DİYORSA HÜKÜMET ONU YAPACAK”

KTHY binasının satışı konusundaki soru üzerine Başbakan, bununla ilgili mahkeme kararı olduğunu anımsatarak, “Mahkeme kararı ne diyorsa hükümet onu yapacak” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın binanın devlet olanaklarıyla satın alınıp alınamayacağı, bütçe yaratılıp yaratılmayacağı konusunda bir çalışması olduğunu da belirten Erhürman, “Tercihimiz buranın satın alınması” dedi.

Erhürman, binanın hem sembolik hem de konumsal önemine değindi.

BAŞBAKANDAN, SINIR KAPILARI KONUSUNDA RUM TARAFINA ÇAĞRI: “ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN”

Derinya ve Aplıç sınır kapılarıyla ilgili de konuşan Başbakan, bütçenin de onaylanmasıyla hükümetin Türk tarafındaki eksikliklerin giderilmesi için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Her iki kapının eş zamanlı açılmasıyla ilgili karara işaret eden Erhürman, aynı gün aynı saatte olmasa bile kapıların eş zamanlı açılması gerektiğinin üzerinde durdu.

Rum Lider Nikos Anastasiadis aracılığıyla Rum tarafına “Aplıç ve Derinya kapılarıyla ilgili üzerinize düşeni yapın” çağrısında bulunan Başbakan, “Sayın Anastasiadis, müzakerelerin başlaması konusunda bizi çok da umutlandıran bir tavır içinde değil. Hiç olmazsa geçmişte verilen sözler, iki halkın yakınlaşmasına, iki idarenin ekonomisine katkı koyacak bu girişimler hayata geçsin” dedi.

VAKIFLAR… “KİRALANMA İŞLEMLERİ MEVZUATA BAĞLANMALI”

Vakıflarla ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan, bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter ile 3 kez görüştüğünü kaydetti.

Vakıf mallarının kiralanmasıyla ilgili sözleşmelerin envanterini görmek istediğini, Benter’in bu konuda kendisine birtakım belgeler ulaştırdığını ifade eden Başbakan, “Kiralanma işlemleri mevzuata bağlanmalı. Uygulamaların yönetim değişikçe değişmesini istemiyorum” dedi.

Vakıf mallarıyla ilgili ciddi bir envanter olduğunu da kaydeden Başbakan, “Sayın Benter’le vakıf mallarının doğru amaçlar doğrultusunda kullanılması için hemfikiriz. Benter’le de personeliyle de ortak çalışma yapabiliriz. Ancak uygulamada farklılık olursa evkaf için de yetkimi kullanacağım” dedi.

Vakıflarda bugüne kadar çalışılan yönetimin doğru olmadığını kaydeden Tufan Erhürman, hangi vakıf malının hangi amaçla kime ve ne kadara kiralandığının kriteri olması gerektiği üzerinde durdu.

Dome Otel konusunda da konuşan Başbakan, Vakıflar ile Dome Otel arasındaki tartışmanın kamuoyu önünde yapılmasına razı olmadığını, bu tartışmaya ara verilmesini istediğini, tarafları bir araya getirip bu konuyu konuşacaklarını söyledi.

“SÖZLEŞME ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEYENLERİN SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLECEK”

Başbakan, kiralanan evkaf malları ile ilgili sözleşmelerin yerine getirilmediğini de kaydederek, “Sözleşme şartlarını yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri iptal edilecek. Evkaf mallarını kamu yararına sunmak gibi meselem var. Bunu hayata geçireceğiz. Kiralama faaliyetleri mevzuata bağlanacak” açıklamasında bulundu.

“Evkaf malları hava parası üzerine rant elde edilecek kaynaklar değil. Böyle bir lüksümüz yok” diyen Başbakan, sözleşmelerin tek tek gözden geçirileceğini belirtti.

Maronitlerle ilgili soru üzerine bu çalışmanın Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı uhdesinde yürütüldüğünü söyleyen Başbakan Erhürman, “Çağdaş, pratik ve itibarımıza uygun bir uygulama hayata geçecek” dedi.

Başbakan, detaylı açıklamanın ilgili bakanlık tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.

AB’NİN TÜRKİYE RAPORU… “KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL…”

AB’nin Türkiye ilgili raporunun sorulması üzerine Başbakan, “Türkiye’yi kınıyor bizi göz ardı ediyorlar, bu kabul edilebilir değil. Bu tanınmamızla ilgili de değil. İrademizin oraya yansıması lazım” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Türkiye’yi kınıyoruz, adadan çekilsin, hak taleplerinden vazgeçsin. Güney, faaliyetlerine yalnız devam etsin. Bunun da egemen devlete dayandırsın. Bu kabul edilebilir değil. Siyasi parti farkı olmaksın bunu dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİŞEHİR’DEKİ YURT İNŞAASI… “BAŞSAVCILIKTAN HANGİ YASANIN UYGULANACAĞI KONUSUNDA GÖRÜŞ BEKLİYORUZ”

Yenişehir’deki yurt inşası ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan, konuyu parti liderlerinin de olduğu bir toplantıda Maliye Bakanı ile görüştüklerini belirtti.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin burası için rezerv ayırma işlemi yaptığını anlatan Başbakan, Yenişehir’deki tartışmaların ihale üzerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Erhürman, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Yasası ile İhale Yasası’nın konuya farklı yaklaşımlar getirdiğini, hangi yasanın baz alınacağı konusunda bir karmaşa olduğunu anlattı.

Bu konuda savcılıktan görüş beklediklerini dile getiren Başbakan, “Gelen cevaba göre hareket edeceğiz. Hukuki çerçeveye bakacağız” dedi.

Yurt örneğinin burayla sınırlı olmadığını kaydeden Başbakan, “Bu mallarda inanılamaz kiralama var. Tapudan bilgi talep ettik. ‘Sonuç birkaç aydan önce çıkmaz’ dediler” şeklinde konuştu.

Başbakan, bu konuda kimseye pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmasına izin vermeğini de vurguladı.

“MEMLEKETTEKİ SORUN KRİTER SORUNDUR”

Başbakan, vakıflar gibi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ilgili düzenlemelere kriter getireceklerini kaydederek, “Memleketteki sorun kriter sorundur” vurgusunda bulundu.

Saatler konusundaki soru üzerine Başbakan, yasanın uygulanacağını belirterek, konunun yarınki Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirtti.