Erhürman: “yerel Seçim Tarihi Büyük İhtimalle 24 Haziran”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN BASINI BİLGİLENDİRDİ (SON)

“DÖVİZDEKİ DALGALANMAYA İLİŞKİN AÇIKLADIĞIMIZ TEDBİRLERLE BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİ İDDİASINDA DEĞİLİZ”



“DÖRT NOKTADA DOKUNUŞ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”



Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve alınan erken seçim kararı sonrasında üniversite sınav tarihinde değişikliğe gidildiğini anımsatarak, KKTC’deki yerel seçim tarihine yönelik Cumhuriyet Meclisi’nde komite çalışmasının sürdürüldüğünü, tarihin büyük ihtimalle 24 Haziran olarak belirleneceğini söyledi.



Başbakan Erhürman, bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetin son haftalardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başbakanlıktaki toplantı saat 11.00’de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.



Erhürman, dün Bakanlar Kurulu’nda dövizdeki dalgalanma ve TL’nin değer kaybetmesiyle yaşanan sorunlara yönelik tedbirlerin açıklandığını, tedbirlerle bütün sorunların çözülebileceği iddiasında olmadıklarını, dört noktada dokunuş yapmayı hedeflediklerini kaydetti.



Devletin çaresiz olmadığını, içinde bulunulan koşullardan ötürü yapılabileceklerin sınırlı olmasına rağmen önlemlere yönelik çalışmaların bitmediğini söyleyen Erhürman, çalışmaların devam edeceğini farklı önlemlerin alınabileceğini, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.



“TEDBİRLER… DÖRT NOKTADA DOKUNUŞ”



Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Başbakanlık’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemler hazırlandığını, Bakanlar Kurulu’nda dün önlemlere ilişkin kararlar alındığını belirtti.



Erhürman, kararların dün açıklandığını, bugünkü toplantıda kararların hedeflerine değinmek istediğini söyledi.



Önlemler paketi ile dövizdeki yükseliş, TL’deki değer kaybıyla yaşanan bütün sorunların çözülebileceği iddiasında olmadıklarını söyleyen Erhürman, alınan önlemlerle dört noktada bir dokunuş yapmayı hedeflediklerini kaydetti.



Erhürman, devletin döviz üzerinden elde ettiği geliri TL’ye döndürmek suretiyle Maliye Bakanlığı’nın gelirlerinden bir feragatte bulunduğunu, bunu hükümet olarak önemsediklerini belirtti.



Erhürman, KIB-TEK’in uyguladığı döviz üzerinden alınan harçların TL’ye çevrilmesi ile gümrüklere ibraz edilen döviz cinsinden faturalarda kur sabitlenmesi gibi önlemlerin buna örnek sayılabileceğini ifade etti.



Amaçlarının bu önlemle iş insanlarını rahatlatmak ve piyasaya bunun yansımasını beklemek olduğunu dile getiren Erhürman, bunun birinci adımı oluşturduğunu kaydetti.



“PİYASAYA PARA AKIŞINI HIZLANDIRMA”



Piyasaya para akışını hızlandırma amacıyla devlet ihalelerinde uygulanan yüzde 10’luk avans sistemini yüzde 70’lere çekeceklerini söyleyen Erhürman, “İhalelerde avansları şirketlere daha hızlı olarak vermek istiyoruz ki hızla faaliyete geçsinler ve piyasada canlanmayı sağlamalarına yol açabilelim. Dolayısıyla piyasaya para akışını hızlandırabilelim” dedi.



“YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇTAN DAMGA PULU ALINMAYACAK”



Erhürman, bankalarda TL ve döviz borcu olan çok sayıda insan bulunduğuna işaret ederek, dövizdeki dalgalanmadan dolayı borçlarını ödemekte sıkıntı yaşayanların yeniden yapılandırmaya gittiklerini söyleyerek, bu düzenlemeyle yeniden yapılandırma sırasında devletin aldığı damga pulundan vazgeçildiğini kaydetti.



Borçlanıldığı zaman damga pulu kullanmak ve o pulların parasını ödemek gerektiğine işaret eden Erhürman, borcun yeniden yapılandırılması sırasında aynı damga pullarının bir kez daha ödendiğini, yaptıkları düzenlemeyle ikinci safhada alınan damga pulunu kaldırdıklarını söyledi.



TL’nin daha fazla kullanılmasını sağlamak adına da bazı önlemler alındığını belirten Erhürman, kira sözleşmesinin TL üzerinden yapılması halinde devletin stopaj gelirini döviz cinsinden yapılanlara oranla biraz daha düşük tutacağını söyledi. Erhürman, buradaki amaçlarının kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılmasını daha yaygın hale getirmek olduğunu vurguladı.



Merkez Bankası’nın da TL kullanımı ve borçlanmayı teşvik edecek düzenlemeler yapacağını söyleyen Erhürman, 10 maddelik pakette bunların yer aldığını belirtti.



Bu öneri paketinin Maliye, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakanlık’ın ortak yürüttüğü çalışmaların ürünü olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, piyasada negatif etki yaratacak adımların atılmamasına özen gösterilmesi nedeniyle önlem paketinin açıklanmasının beklenenden biraz daha geciktiğini kaydetti.



Devletin çaresiz olmadığını dile getiren Erhürman, yapılabileceklerin içinde bulunulan koşullardan ötürü sınırlı olduğunu ancak önlemlere yönelik çalışmaların bitmediğini, devam edeceğini, farklı önlemlerin alınabileceğini, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.



“MÜŞAVİRLİK KONUSU… BAŞSAVCILIK GÖRÜŞÜ”



Müşavirlik konusu ile ilgili yasa tasarısı çalışmalarının tamamlandığını, salı günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na geleceğini dile getiren Erhürman, Başsavcılığın çalışmanın son haliyle ilgili görüşünün 8 maddeden oluştuğunu, bazı medya kurumlarında savcılığın yapılan çalışmayı 8 maddede Anayasa’ya aykırı bulduğu yönünde haberler yayımlandığını, bunun yanlış olduğunu söyledi.



Erhürman, 8 maddenin 7’sinin yasa tasarısında birtakım değişiklikler yapılmasını öngördüğünü, Anayasa’ya aykırılık iddiası içermediğini, bu değişikliklerin de yapıldığını belirtti.



BAŞSAVCILIK GEÇİCİ MADDEYLE İLGİLİ AYKIRILIK OLABİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDE



Başsavcılığın bir noktada Anayasa’ya aykırılık ihtimalinden bahsettiğini söyleyen Ehürman, “Bu bir geçici maddeyle ilgilidir. Bu geçici madde 2018 yılı içinde hükümetin göreve başlamasından sonra atanan üst kademe yöneticilerinin de bu yasa geçtikten sonra atanacakların tabii olacağı kurallara tabii tutulmasına yönelik bir geçici maddedir. Başsavcılık görüşü, yasa geçmeden önce atanan kişiler için de yasanın geçerli kılınmasının Anayasa’ya aykırılık içerebileceğiyle ilgilidir” dedi.



Bu konunun Genel Kurul aşamasında yeniden görüşüleceğini söyleyen Erhürman, Anayasa’ya aykırı olduğu konusunda güçlü kanaat oluşması halinde bu maddenin yasadan Genel Kurul’da çıkarılabileceğini belirtti.



“SEÇİM TARİHİ BÜYÜK İHTİMALLE 24 HAZİRAN”



Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve alınan erken seçim kararı sonrasında üniversite sınav tarihinde değişikliğe gidildiğini anımsatarak, “Bizim tekrardan yerel seçim tarihini değiştirmemiz gündeme geldi” dedi.



Erhürman, bu konuda Cumhuriyet Meclisi’nde komite çalışmasının sürdürüldüğünü söyleyerek, yerel seçim tarihinin büyük ihtimalle 24 Haziran olarak belirleneceğini belirtti.



“BET OFİS SAYISI AZALTILACAK”



Başbakan Tufan Erhürman bet ofisi sayısını azaltmaya ilişkin kararın dün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirtti.



Bet ofislerin lisanslarının ücretlerinin artırılması yanında sayının azaltılması yönünde de bir düzenleme yapıldığını söyleyen Erhürman, “Daha önceki uygulamalarda bir şirket bet ofisi lisansı izni alacaksa 10 ofis için izin alabiliyordu. Bu asgari bir kuraldı” dedi.





Erhürman, yeni uygulamada 10 rakamını beşe indirdiklerini, bununla birlikte bet ofisi sayısında 15 civarında bir azalma beklediklerini söyledi.Önceki uygulamada bet ofislerin okullar ve ibadet yerlerinden 100 metre uzak açılabilmesi koşulu bulunduğunu belirten Erhürman, bu mesafenin 200 metre olarak düzenlendiğini kaydetti.Bet ofislerin sayısındaki azalmanın problemi tamamen ortadan kaldırmadığına değinen Erhürman, kararın görünürlüğün azalması ve okullardan uzak olması noktasında yapılan bir çalışma olduğunu, çalışmaların devam edeceğini belirtti.Başbakan Erhürman, müşterek bahis sorununun tüm dünyada yaşandığına işaret ederek, yasal ve yasal olmayan şekilde İnternet üzerinden, kumarhanelerde, Güney Kıbrıs’ta oynanmaya devam ettiğini kaydetti.“YENİŞEHİR’DE YURT YAPIMINDAN YATIRIMCI VAZGEÇTİ”Yenişehir’de yurt yapımı için çalışma başlatan yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini açıklayan Başbakan Erhürman, bölgedeki imar planında 2005 yılında yapılan değişiklikle birlikte bölgenin çok katlı bina yapımına açıldığını anımsattı.Erhürman, Güney Kıbrıs’a göç etmiş Kıbrıslı Rumlardan kalan malların eşdeğercilere dağıtılmadan önce kiralanamayacağı yönündeki 1987 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararından sonra bu konuda çok sayıda yurt, üniversite, turizm tesisine kiralanan, tahsis edilen araziler bulunduğunu söyledi.Yenişehir’deki sorunun yatırımcının vazgeçmesiyle aşılmasının geriye kalan noktalardaki sorunların aşıldığı anlamına gelmeyeceğini dile getiren Erhürman, mevzuatın müsaade ettiği noktalar olarak bu sorunla karşılaşıldığını kaydetti.SAĞLIKTAKİ YENİ UYGULAMALAR... POLİKLİNİK HİZMETLERİ SAAT 14.30\'A KADARBaşbakan Tufan Erhürman, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu bazı değişiklikleri halkın haberdar olması ve yararlanabilmesi açısından gündeme getirmek istediğini söyledi.Erhürman, ilk olarak 1 Nisan tarihinden itibaren devlet hastanelerinde poliklinik süresinin 14.30’a kadar uzatıldığını belirtti.Başbakan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 1 Nisan tarihinden itibaren çocuk doktorlarının da nöbet tutmaya başladığını söyledi.Ülkede devlet hastanelerinde çalışan psikiyatr sayısında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu, bundan ötürü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde hekimlerin gece nöbeti tutmalarının geçmişte mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, yapılan düzenlemeyle hastanede hekimlerin gece nöbeti tutmaya başladıklarını kaydetti.Denetimli Serbestlik Yasası’nın yürürlükte olmasına rağmen Devlet Laboratuvarı’ndaki yangından sonra tetkikler yapılamadığından denetimli serbestlik hakkından yararlanmak isteyenlerin tetkikleri yapılmaksınız yararlandırıldıklarını belirten Erhürman, kanda uyuşturucu tetkikine yönelik cihazın alınması için ihaleye çıkıldığını söyledi.Tufan Erhürman, sağlık merkezlerinin yüzde 90’nında en ücra noktalarda bile 1 Nisan tarihinden itibaren bir pratisyen hekim, bir dahiliye uzmanı, bir diş hekimi, bir çocuk doktoru ve bir kadın doğum uzmanı görev yapmaya başladığını ifade etti.SORULARBaşbakan Tufan Erhürman, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Erhürman, bankalarda döviz birikiminin çok fazla olduğunu, TL birikiminin ise daha az olduğunu söyleyerek, Merkez Bankası’nın TL kredi kullanımı olanaklarını geliştirmek için aldığı kararın bu alanda rahatlama sağlamayı hedeflediğini belirtti.Erhürman, beklentinin TL kredilerde faizlerin bir miktar düşmesi olduğunu ifade etti.Önlemler paketinde yer alan tedbirler doğrultusunda ithal ürünlerde bir ucuzlama yaşanmasını beklediklerini söyleyen Erhürman, ithalatı yapan ithalatçının alınan tedbirlere rağmen ürününü ucuzlatıp ucuzlatmayacağını takip edeceklerini belirtti.Erhürman, alınan tedbirlerin dövizdeki dalgalanma dolayısıyla fiyatların yükselmesinin önlenmesi amacı taşıdığını kaydetti.“MÜŞAVİRLİKTE FİİLİ SIKINTI”Başbakan Tufan Erhürman, üst kademe yöneticilerine ilişkin yasa konusunda sorulan soruya verdiği yanıtta yeni yasa ile müşavirlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini, belirsizliğin giderildiğini söyleyerek, Başbakanlık’ta müşavir konumunda 10’a yakın kişinin “Başbakanlık danışmanı” sıfatıyla görev yaptığını dile getirdi.Erhürman, fiili sıkıntının 120’nin üzerindeki müşavirin tamamına oda, bilgisayar, görev verme noktası olduğunu, bu sorunların aşılabildiği oranda aşılacağını belirtti.Başka bir soru üzerine ülkede denetim açığı yaşandığına vurgu yapan Erhürman, denetimlerin artırılacağını kaydetti.Alınacak tedbirlere ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan, gümrüğe ibraz edilen döviz cinsinden faturalarda kurun sabitlenmesi ve antrepo çekilişinde aynı kurun kullanılmasını öngördüklerini ancak eğer döviz düşmüşse düşük kurun üzerinden vergi ve harç alınacağını vurguladı.Erhürman, gümrüklerle ilgili konu, KIB-TEK’in uyguladığı harçların TL’ye çevrilmesi ve kira stopajı ile ilgili düzenlemenin kalıcı olduğunu, geçici olmayacağını belirtti.“2013’TEN BERİ DAÜ’DE NE BİR GÜN DERS VERDİM, NE DE ÖDENEK ALDIM”Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün “Onlar beni yargılayacaklarsa dokunulmazlığımı kaldırıp yargılasınlar ama ondan önce DAÜ’den haksız kazanç elde ettikleri için Özersay ve Erhürman’ı yargılayacağım” şeklindeki iddiasının sorulması üzerine Erhürman, “Ben 2013’te milletvekili oldum. Öncesinde siyasi faaliyetim yoktu. DAÜ’ye ‘mevzuatınız gereği ödeneksiz izne çıkmayı talep ediyorum’ diye dilekçe verdim. Ve ödeneksiz izne ayrıldım. O günden bu yana DAÜ’de ne bir gün ders verdim, ne de ödenek aldım. Bu neyin iddiası anlamış değilim” dedi.“YEREL SEÇİMLER… ÖN SEÇİM”Yerel seçimlerle ilgili bir soruya yanıt veren Erhürman, CTP’nin 14 bölge için başvuru açtığını, diğer bölgeler için de başvuru açılacağını belirtti.Erhürman, 14 belediye için açılan sürenin bugün dolduğunu, birden çok başvuru olan bölgelerde ön seçime gidileceğini, ilk olarak Yeniboğaziçi’nde bu akşam ön seçim yapılacağını ifade etti.Devlet Laboratuarı’nda yaşanan yangında sigorta şirketinin ödeme yapmadığını dile getiren Erhürman, bu konuda hatalı olan kişinin bedelini ödemek zorunda olduğunu kaydetti.(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLIHaber: Gözde Süreç Sarı - Fotoğraf: Erol Uysal