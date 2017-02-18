Erhürman: “ürettikçe Var Olacağız”

Lefkoşa, 18 Şubat 17 : CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki potansiyeli kalem kalem planlayarak kullanacaklarını, halkın refah seviyesini yükseltmek için işçiyle, köylüyle, çiftçiyle, üreticiyle, sanayiciyle el ele vereceklerini vurguladı. Erhürman, “Üreten yok olmaz, ürettikçe var olacağız” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yurttaşlarla bir araya gelmek amacıyla sürdürdüğü ziyaretlere İskele-Karpaz bölgesinde devam etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da eşlik ettiği gün boyu süren ziyaretlerde, işsizlik, üretim, kooperatifleşme, ekonomi ve turizm konuları ele alındı. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler, hükümetin aldığı kararlar ve zamların yarattığı “fakirleşmenin” de tartışıldığı toplantılarda halkın CTP heyetine ilgi gösterdiği belirtildi. İskele’den sonra, Ziyamet, Yeşilköy ve Yeni Erenköy’ü ziyaret eden heyet, akşam da Dipkarpaz’da düzenlenen kitle toplantısına katıldı. Halkla bir araya gelinen toplantılarda bölgenin sıkıntıları, yurttaşların şikayetleri not edildi ve CTP’nin yeni dönem politikaları paylaşıldı.

ERHÜRMAN: “ÜRETİM ÇARKLARINI YENİDEN DÖNDÜRECEĞİZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı sohbetlerde, CTP’nin hükümete geldiğinde hazır olması ve halkın karşısına somut projelerle çıkması için çalıştığını, bunu başarmak için toplumun her kesiminden, tüm paydaşlardan görüş alınmakta olduğunu, toplumsal seferberliği hep birlikte ilan edeceklerini vurguladı.

Üretim ve turizm konusunda her bölgeyi kendi içinde planlayacaklarını, buralarda yaşayan insanların yaşamına katkı sağlayacak açılımlar yapacaklarını kaydeden Erhürman, CTP’nin dinamik kadrolarının harıl harıl bu işler için çalıştığını, çok yakında çok daha somut projelerle karşılarına yeniden çıkacaklarını belirtti.

“Üreten yok olmaz, ürettikçe var olacağız” diyen Erhürman, ülkedeki potansiyeli kalem kalem planlayarak kullanacaklarını, halkın refah seviyesini yükseltmek için işçiyle, köylüyle, çiftçiyle, üreticiyle, sanayiciyle el ele vereceklerini kaydetti.

Üretim çarklarının yeniden çok daha hızlı biçimde dönmeye başlaması gerektiği üzerinde duran Erhürman, “Bizim bu çarkları yeniden çevirecek gücümüz de, aklımız da var. El ele vererek bu ülkeyi kalkındıracağız. Özgürlüğümüzün ve varlığımızın yegane dayanağı üretimdir” dedi.

YENİ CTP’NİN EKONOMİ PROGRAMINDA ANA ODAK TURİZM POLİTİKALARI...

Turizmin çeşitlendirilmesinin ve 12 aya yayılmasının önemine dikkat çeken Genel Başkan Erhürman, butik otelcilik ve eko-turizm konularındaki düşüncelerini de bölge insanıyla paylaştı. “Küçük olan güzeldir” diyen Erhürman, kitle turizminin de ülkeye bir ekonomik değer kattığını, ancak turizmin çeşitlendirilmemesi halinde potansiyelin doğru kullanılamayacağını, gelirin artırılamayacağını ve elde edilen gelirin adil bir biçimde paylaşılamayacağını, bu yüzden küçük ölçekli yatırımları teşvik edeceklerini ve turizmle diğer sektörler arasındaki ilişkileri planlayacaklarını kaydetti. Kitle turizmi yapılan büyük otellerde yerli ürünlerin kullanılması için gerekli olan adımları da atacaklarını kaydeden Erhürman, atılan her adımda halkın çıkarlarının ön planda olacağını vurguladı. Erhürman, bu hedefleri başarmak için büyük bir fikir birliğine ihtiyaçları olduğunu, bunu da halkla birlikte sağlayacaklarını, yeni dönemde güçlü bir Meclis aritmetiği ortaya çıkarmak zorunda olduklarını kaydetti.

“AZINLIK HÜKÜMETİNİN BU ÜLKEYE, BU HALKA VERECEK HİÇBİR ŞEYİ YOKTUR”

“Meclis’te bağımsızların desteğiyle ayakta duran azınlık hükümetinin ülkeyi talan ettiğini” kaydeden Erhürman, “Bu hükümetin halk diye bir derdi yok, kamu yararı ve hukuk gündemlerinde bile değil, aldıkları her yasa dışı kararda CTP’yi karşılarında buluyorlar, mahkemelere düşüyorlar. Sonra da ‘hata ettik’ deyip aldıkları hukuka aykırı kararları kendileri geri çekiyorlar. Bunların devlet yönetmekten anladıkları işte budur. Attıkları imzaya dahi sahip çıkmayan bir hükümettir bu. UBP ve DP koalisyonunun bu ülkeye, bu halka verecek hiçbir şeyi yoktur” diye konuştu.

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