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Erhürman: “sürekli Olarak Raporlarda Gördüğümüz Şey Dengeyi Koruma Çabasıdır.... Fotoğrafın Objektif Bir Şekilde Ortaya Konmasını Ümit Ediyorum”

CUMHURBAŞKANI AKINCI BM TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME ÖNCESİ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME BAŞLATTI

Erhürman: “sürekli Olarak Raporlarda Gördüğümüz Şey Dengeyi Koruma Çabasıdır.... Fotoğrafın Objektif Bir Şekilde Ortaya Konmasını Ümit Ediyorum”

CUMHURBAŞKANI AKINCI BM TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME ÖNCESİ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME BAŞLATTI

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
Erhürman: “sürekli Olarak Raporlarda Gördüğümüz Şey Dengeyi Koruma Çabasıdır.... Fotoğrafın Objektif Bir Şekilde Ortaya Konmasını Ümit Ediyorum”
CUMHURBAŞKANI AKINCI BM TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞME ÖNCESİ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME BAŞLATTI

ERHÜRMAN: “SÜREKLİ OLARAK RAPORLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY DENGEYİ KORUMA ÇABASIDIR.... FOTOĞRAFIN OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Lefkoşa, 18 Temmuz 18 (.): Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Konseyi’nin bilgisine sunulacak raporda dengeleri koruma gayreti gözetilmesi halinde müzakereler konusunda beklentisinin yüksek olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute ile pazartesi yapacağı görüşme öncesi Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un temaslarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de sunulacak bir rapor hazırlanacağını kaydetti.

Bu raporun, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in statükonun Kıbrıslı Rumların lehine çalıştığı düşüncesiyle “zamana oynadığı” tavrını da içermesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bu tavrın yanlış olduğunu, zamana oynamanın Kıbrıslı Türklerin yanında Kıbrıslı Rumlara da kaybettirdiğini bunu Lute’nin de görmesini temenni ettiğini ifade etti.

ZİHNİYET

Bu zihniyetin sadece Kıbrıs Rum kesiminin yönetim seviyesinde hakim olmadığını, medyaya yönelik hazırlanan iki toplumu rencide edebilecek kelimeleri içeren bir sözlüğe karşı ortaya konan tepkilerde de tezahür ettiğinin görülebileceğini belirten Erhürman, tepkilerin boyutunun insan hakları ve demokrasi açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Erhürman, Derinya kapısının açılmasını engellemek için Güney’deki bazı siyasi parti ve belediyelerin girişimde bulunmasının, statükonun devam etmesi yönünde bir zihniyetin hakim olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Lute’nin temaslarından da beklentisinin yüksek olmadığını ifade eden Erhürman, BM’nin her zaman hiçbir tarafı suçlamama çabası içerisinde olduğunu bunun da hazırlanan raporların objektifliğini gölgede bıraktığını kaydetti.

Erhürman, “Fotoğraf tüm objektifliğiyle ortaya konmazsa çok fazla bir şeylerin değişmesi mümkün değil. O nedenle fotoğrafın objektif bir şekilde ortaya konmasını ümit ediyorum. Sürekli olarak raporlarda gördüğümüz şey dengeyi koruma çabasıdır….Sürece bir şeyler katacak olan gerçekliği her hangi denge katkısı gütmeden objektifliği ortaya koymaktır” dedi.

GÜVENLİK VE GARANTİLERİN ÖNE SÜRÜLMESİ TAKTİK

Kıbrıs Rum tarafının, ortadaki uzlaşmazlığın sadece güvenlik ve garantiler olduğunu göstererek çözümsüzlüğü Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının üzerine yıkmaya çalıştığını, bu taktiğin İsviçre’de yer alan konferans öncesinde başladığını kaydeden Erhürman, “Meselenin özünde Kıbrıs’taki yönetsel yapının paylaşılması konusunda Güney’in isteksizliği, siyasi eşitlik konusunda Güneyin isteksizliğidir” dedi.

Tufan Erhürman, “Siyasi eşitlik, iktidar paylaşımı gibi, adanın refahının paylaşımı gibi konuların da en az onun (güvenlik ve garantilerin) kadar önemli olduğu, ayak sürümenin Güney’den kaynaklandığı rapora dahil edilirse o zaman paradigma değişecek. Bu durağan dönemde bir paradigma değişikliğine itiyaç var….Genel Sekreter paradigma değişikliğine katkı koyacak mı koymayacak mı? Soru budur”
dedi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, CTP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Muhittin Özsağlam da hazır bulundu.

(ID/YIL)

Haber: İbrahim Diran - Fotoğraf:Erol Uysal
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