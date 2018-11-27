Erhürman: “önümüzde Ya Bir Gerginlik Vesilesi Ya Da Önemli Bir Fırsat Penceresi Var”

ERHÜRMAN, 9. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU (1)

BAŞBAKAN ERHÜRMAN KIBRIS’TA ÇÖZÜM ÇAĞRISINI İSTANBUL’DAN YİNELEDİ



“ZENGİNLİKLER ADİL PAYLAŞILIRSA BARIŞ ORTAYA ÇIKAR”

İstanbul, 27 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs’ta çözüm için doğan fırsat pencerelerinin bir daha sert biçimde kapanmasını istemediğini vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün bölgeye örnek olacağını vurgulayarak çözüm çağrısını İstanbul’dan yineledi; ada etrafındaki doğal kaynaklara işaret ederek “Önümüzde ya bir gerginlik vesilesi ya da önemli bir fırsat penceresi var” dedi.

ERHÜRMAN İKİNCİ GÜNÜN ONURSAL AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Başbakan Erhürman, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği ve dün başlayan 9\'uncu Boğaziçi Zirvesi\'nin ikinci gününün onursal açılış konuşmasını yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasına İstanbul’da meydan gelen helikopter kazasında şehit olan askerleri saygıyla anarak ve yaralı askere acil şifalar dileyerek başladı.

Erhürman, dünyada bugün yaşananların bir medeniyet kaybı olduğunu belirtti, dünyanın zenginliklerinin adil paylaşımının önemini vurguladı.

Erhürman, zenginlikler adil paylaşılırsa ortaya barışın çıkacağını, aksinin yaratacağı gerginliğin ise kimseye bir şey kazandırmayacağını ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve sonrasındaki süreci anlatan Başbakan Erhürman, adada ne varsa paylaşma konusunda ortak anlayışa ulaşılamadığı için açılan çok önemli fırsat pencerelerine rağmen onlarca yıldır çözüme varılamadığını söyledi.

Kıbrıs etrafındaki doğal kaynaklar konusunda Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayıldığını, tek yanlı girişimler yapıldığını anlatan Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının gerginlik çıkaran taraf olmadığını ama yapılanlara da sessiz kalmadığını, çarpıklığı ısrarla kayda geçirdiğini belirtti.

“İKİ ÖNERİ SUNDUK KARŞILIK BULMADIK”

Başbakan Erhürman, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynakların gerginlik konusu olmaktan çıkarılması ve adil paylaşım için Kıbrıs Rum tarafına iki öneri sunduklarını, bunlardan birini Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulununcaya kadar bu konudaki faaliyetlerin askıya alınması; bu olmayacaksa da Kıbrıs’taki durumun doğasına uygun şekilde ortak bir komite kurularak bu konudaki çalışmaları yürütmesini ve elde edilecek gelirin de kapsamlı çözümde doğacak ihtiyaçlarda kullanılması olduğunu söyledi.

“Ama bu önerilerimiz karşılık bulmadı ve ne kadar girişim yaptıysak hepsi reddedildi” diyen Erhürman, 9. Boğaziçi Zirvesi’nin ana temasına işaret etti ve sürdürülebilir barış ve herkes için kalkınmanın önemini vurguladı.

Erhürman “Önümüzde ya bir gerginlik vesilesi ya da önemli bir fırsat penceresi var” diye konuştu.

Barış dilinden ödün vermeksizin son noktaya kadar herkesin akıl yoluna gelmesi, ada etrafındaki zenginliğin gerginliğe değil adil paylaşıma dönüştürülmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs’taki fırsat penceresinin doğru kullanılmasının bölge için de emsal teşkil edeceğine dikkat çekti.

Erhürman, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafının önerilerine karşın “İşleyen bir devlet istiyoruz” dediğine de işaret ederek “İşleyen,işlevsel bir devlet iki tarafın iradesinin de kararlara yansıdığı bir devlettir. Bu kuş tek kanatlı uçabilecek bir kuş değil. Kıbrıs’ta iki kurucu unsur var.Hidrokarbondan her türlü karara kadar Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıs Türk halkının iradesi de kararlara muhakkak yansımalıdır. Adaletin de hukukun da medeniyetin de gereği budur” dedi.

9. Boğaziçi Zirvesi’nin başlığının son derece ilham verici bulduğunu ifade eden Erhürman, hem Kıbrıs etrafındaki kaynaklarla ilgili soruna hem de dünyadaki pek çok soruna çözüm önerisi olduğunu söyledi.

Erhürman, “Yani zirve bize şu mesajı veriyor: Gelin adanın etrafındaki hidrokarbon kaynaklarını hepiniz için kalkınma olanağı için kullanın ve Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir barış ortamını yaratın… Bizim çabamız bu zenginliğin gerginlik olarak yaşanmamasıdır” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin ve Rumların adada samimiyetle çözüm isteyen tüm tarafların katkısına, yardımına ihtiyacı olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, “Samimiysek Kıbrıs’ta çözüm bölgeye örnek olacağı konusunda gelin bu fırsat penceresinin sert biçimde bir daha kapanmasına izin vermeyelim. Gelin bu fırsatı herkes için kalkınma fırsatı olması için hep birlikte elimizden geleni yapalım…” ifadelerini kullandı.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI-EK VERİLECEK

Haber ve fotoğraf: Özgül Gürkut Mutluyakalı

