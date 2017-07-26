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26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39

Erhürman, Lefke Bölgesinde Hiçbir Kirli Yatırıma İzin Vermeyeceklerini Söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak Lefke bölgesinde hiçbir kirli yatırıma izin vermeyeceklerini ve bu yöndeki her türlü girişime Lefkelilerle birlikte karşı çıkacaklarını söyledi.

Erhürman, Lefke Bölgesinde Hiçbir Kirli Yatırıma İzin Vermeyeceklerini Söyledi
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Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak Lefke bölgesinde hiçbir kirli yatırıma izin vermeyeceklerini ve bu yöndeki her türlü girişime Lefkelilerle birlikte karşı çıkacaklarını söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Lefke ve yöresi sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini kabul etti. Görüşmede CTP Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da hazır bulundu.

Görüşmede konuşan CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, parti olarak Lefke ile ilgili politikalarının çok açık bir biçimde daha önce defalarca kamuoyu ile paylaşıldığını, Lefke’nin geleceğinin turizm, eğitim ve tarım üzerinde şekillenmesini öngördüklerini, bu yaklaşıma uygun düşmeyen, plansız, programsız her türlü yatırıma karşı çıkacakları gibi, bu yaklaşım ve onun etrafında şekillenecek bir plan doğrultusunda yapılacak her türlü yatırımı da destekleyeceklerini belirtti.

Lefke ve yöresi sivil toplum örgütlerinin endişelerinde de, tepkilerinde de son derece haklı olduklarını belirten Erhürman, şöyle konuştu:

“Bu bölgenin geçmişinde bugün hala ciddi bir sıkıntı teşkil eden CMC gibi bir felaket ve 2012’de gündeme getirilen petrol dolum tesisi girişimi var. Lefke halkı ve sivil toplum örgütleri bu tecrübelerden süzülmüş bir bilinçle, endişelerini ve tepkilerini geç kalmaksızın ortaya koymak konusunda takdire şayan bir tavır geliştirmiş durumda.

Daha da önemlisi, Lefke halkı da, sivil toplum örgütleri de, artık cittaslow statüsünü kazanmış olan Lefke’nin geleceğini doğru biçimde planlamak konusunda aktif görev üstlendi. Lefke’nin geleceği Lefkelilere göre de, bize göre de, turizm, eğitim ve tarım üzerine kurulmalı ve tüm planlar ve uygulamalar böyle bir anlayışla yapılmalıdır.

Ekonomisi turizm, eğitim ve tarım üzerine kurulan bir ilçede bunların tümü açısından zarar doğuracak kirli yatırımlara kesinlikle yer yoktur. Buna ne biz izin veririz, ne de Lefkeliler izin verir. Lefkeliler bu anlamda yurttaşlık ve hemşerilik bilinci açısından önemli bir örnek ortaya koyuyorlar ve kendilerine bu konuda desteğimiz tamdır.”

OKTAY

Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri adına konuşma yapan Teoman Oktay da, Gemikonağı koyundaki bölgenin peşkeş çekilmesine kesinlikle izinleri olmadığını kaydetti.

(HA) FOTOĞRAFLI

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