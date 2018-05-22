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Erhürman: "kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

Erhürman: "kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

22 Mayıs 2018 Salı 09:54
Erhürman:

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

Lefkoşa, 22 Mayıs 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin öncelikli gündeminde yer alan konulardan biri olan kamu reformunun, yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini söyledi.

Başbakan Erhürman, “Hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık çalışmaları” konulu basın toplantısı düzenliyor.

Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu basın odasında yer alan toplantıda, Erhürman, 2 Şubat 2018’de kurulan ve 15 Şubat 2018’de güvenoyu alan CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin “gençlik, spor, planlama, halkla ilişkiler, denetimler, uyuşturucuyla mücadele, kurullar ve kooperatifçilik” konularındaki çalışmalarını anlatıyor.

2018 bütçesinin 7 Nisan’da kesinleştiğini ve 19 Nisan’da Türkiye ile yıllık protokoller imzalandığını hatırlatan Başbakan Erhürman, prosedürlerin henüz TC tarafından tamamlanmadığını ve kaynakların da kullanıma girmediğini söyledi.

“100 GÜN DEĞİL”

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Başbakan Erhürman, basın toplantısının, hükümetin 100 günü olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını çünkü kaynak kullanımının henüz başlamadığını ifade ederek, kaynak açısından birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ve birçok harcamayı da yerel kaynaklarla yaptıklarını anlattı.

Erhürman, basın toplantısını Başbakanlık’taki çalışmaların kamuoyu ve basın tarafından bilinmesi, takip edilmesi ve verdikleri sözlerin tutulup tutulmadığının basın aracılığıyla kamuoyu tarafından denetlenmesi amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Bazı bakanların da bu hafta içinde düzenleyecekleri basın toplantılarıyla icraatlarını paylaşacaklarını kaydeden Başbakan Erhürman, hükümetin kaynak kullanımına başlamasından sonraki 100 günlük icraatlarının da daha sonra açıklanacağını söyledi.

“KAMU REFORMU YAPISAL ÇOK CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRECEK”

Başbakan Erhürman, hükümetin öncelikleri arasında yer alan kamu reformunun, ülkede yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini belirtti.

Erhürman, TL’deki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

(GÜL/FEZ)  FOTOĞRAFLI - EK VERİLECEK

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