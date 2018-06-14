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Erhürman: "hiçbir Yolsuzluk İddiasının Üstü Örtülmeyecek Ama Gizlilik Ve Masumiyet Karinesi De İhlal Edilmeyecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Erhürman: "hiçbir Yolsuzluk İddiasının Üstü Örtülmeyecek Ama Gizlilik Ve Masumiyet Karinesi De İhlal Edilmeyecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
Erhürman:
BAŞBAKAN ERHÜRMAN ELEŞTİRİLERİ YANITLADI
“HİÇBİR YOLSUZLUK İDDİASININ ÜSTÜ ÖRTÜLMEYECEK AMA GİZLİLİK VE MASUMİYET KARİNESİ DE İHLAL EDİLMEYECEK”
“ANGOLEMLİ’NİN MECLİS’TE BULUNMAMASINI KOLTUK İSTEĞİNE BAĞLAYARAK AKILLARI SIRA HÜKÜMETTE ÇATLAK GÖRÜNTÜSÜ YARATMAK İSTEYENLER ÇIKTI…BU DÜZEY BENİ GERÇEKTEN ÜZÜYOR”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrının net olduğunu, hiçbir iddianın üstünün örtülmeyeceğini ama soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ilkelerinin de ihlal edilmeyeceğinive soruşturmaların siyasi malzeme yapılmayacağını vurguladı.
Erhürman, hükümete yönelik bazı eleştirileri, sosyal medya hesabından yanıtladı.
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Başbakan Erhürman, eşinin sağlık sorunları dolayısıyla yurt dışında olduğu için Meclis çalışmalarına katılamayan TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli\'nin Meclis\'te bulunamamasıyla ilgili yorumlardan üzüntü duyduğunu ifade etti.
“Angolemli’nin durumunu koltuk isteğine bağlayarak akılları sıra hükümette çatlak görüntüsü yaratmak isteyenler”bulunduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman “Başka bir söz kullanmak istemiyorum ama bu ‘düzey’ beni gerçekten üzüyor...” ifadelerini kullandı.
Başbakan Erhürman, yolsuzluk iddialarıyla konusunda ise şunları kaydetti:
“Yolsuzluk iddiaları konusunda tavrımız net. Hiçbir iddianın üstü örtülmeyecek, iddiaların hukuki gerekleri yerine getirilecek. Ama hiçbir iddia ile ilgili olarak da ‘soruşturmanın gizliliği’ ve ‘masumiyet karinesi’ ilkeleri ihlal edilmeyecek, soruşturmalar siyasi malzeme yapılmayacak.”
(GÜL/ÖK)
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